Ignacio Garriga corrige las declaraciones de su portavoz en el Parlament y defiende el uso del «arraigo» y el empadronamiento para favorecer a los españoles en el acceso a ayudas públicas.

BARCELONA | El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha salido al paso este viernes de la polémica generada en torno al criterio de ‘prioridad nacional’ pactado con el PP en Aragón. En una entrevista en RTVE, Garriga ha matizado que esta medida no solo afectará a los españoles de origen, sino a cualquier ciudadano que posea el DNI, corrigiendo así las palabras del portavoz de su partido en el Parlament, quien el día anterior había limitado la condición de español a los hijos de padre y madre españoles.

Pese a esta corrección, el líder de Vox en Cataluña ha dejado clara la intención de su formación de abrir, en un futuro cercano, un debate profundo sobre el acceso a la nacionalidad, al considerar que actualmente «se regala».

Estrategias para «sortear» los obstáculos legales

Ignacio Garriga ha reconocido que existen dificultades jurídicas para implantar la prioridad nacional, pero sostiene que es posible aplicarla de forma constitucional mediante el sistema de puntuación en la adjudicación de ayudas. Para ello, Vox propone utilizar criterios indirectos como:

Años de empadronamiento: Priorizar a quienes lleven más tiempo residiendo en una localidad.

Priorizar a quienes lleven más tiempo residiendo en una localidad. Historial académico: Valorar si el solicitante ha estudiado en el lugar.

Valorar si el solicitante ha estudiado en el lugar. Antecedentes familiares: Tener en cuenta si los padres del solicitante han vivido o cotizado en la zona.

«No estamos poniendo una prioridad según el pasaporte. Hemos hablado del tiempo empadronado», ha insistido Garriga para defender la legalidad de la propuesta.

Discrepancias con el Partido Popular

La medida ha evidenciado una falta de sintonía total con los barones territoriales del PP. Mientras figuras como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno han cuestionado la propuesta, la dirección nacional de los populares ha emitido un comunicado limitando el alcance del acuerdo exclusivamente al «arraigo», siempre bajo el marco de la Constitución y la ley.

Garriga ha lamentado esta falta de unanimidad en el partido de Alberto Núñez Feijóo, criticando que no mantengan una posición firme sobre lo pactado en Aragón y Extremadura.

Inmigración irregular y política lingüística

En otros órdenes, el secretario general de Vox ha reafirmado la postura de su partido sobre la inmigración irregular, abogando por la expulsión de todas las personas sin papeles. Garriga ha defendido que las deportaciones deben hacerse con «contundencia», aunque garantizando un «soporte vital mínimo» y condiciones de seguridad mientras se tramita la salida.

Respecto a la polémica lingüística en Aragón, Garriga ha apoyado la intención de «liberar» a la comunidad del catalán en la administración, argumentando que no se debe gastar dinero público en fomentar este idioma en institutos, a pesar de que se hable en diversas zonas del territorio aragonés.