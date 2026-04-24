Desde la cumbre de la UE en Chipre, el presidente del Gobierno arremete contra la estrategia de los populares y denuncia el uso de la «policía patriótica» para destruir pruebas de corrupción.

NICOSIA (CHIPRE) | El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su presencia en la cumbre informal de la Unión Europea en Nicosia para enviar un contundente mensaje a la dirección del Partido Popular. Sánchez ha instado a la formación de Alberto Núñez Feijóo a que asuma su responsabilidad política por la ‘operación Kitchen’ y abandone la estrategia de desmarcarse del caso mientras «ampara y respalda» al expresidente Mariano Rajoy.

Estas declaraciones se producen apenas 24 horas después de la comparecencia de Rajoy en el juicio, donde el exlíder del PP negó rotundamente la existencia de una «operación política» contra Luis Bárcenas o haber destruido documentos de la contabilidad B del partido.

La denuncia de un sistema de obstrucción

Para Sánchez, es vital que la ciudadanía no olvide lo que representa la trama Kitchen. Según el jefe del Ejecutivo, este caso no es un hecho aislado, sino la prueba de una «financiación irregular sistémica» que el PP mantuvo durante décadas.

El presidente ha desgranado los dos pilares de su crítica:

Uso de recursos públicos: Denunció el empleo de la llamada «policía patriótica» para fines partidistas.

Denunció el empleo de la llamada «policía patriótica» para fines partidistas. Obstrucción a la justicia: Acusó a la anterior cúpula de Interior de perseguir al extesorero para destruir pruebas que pudieran incriminar a los altos mandos del Gobierno de Rajoy y del propio partido.

«Utilizaron la mal llamada policía patriótica para destruir pruebas que pudieran incriminar a la cúpula de Interior o a la cúpula del PP», aseveró Sánchez ante los medios.

Comparativa de gestión de la corrupción

Sánchez ha querido marcar una línea divisoria clara entre su gestión y la de su predecesor. Ha subrayado que, desde su llegada al poder en 2018, la «policía patriótica» ha desaparecido y la colaboración con la justicia es la norma.

Asimismo, ha defendido la actuación de su Gobierno frente a casos de corrupción que han afectado a antiguos responsables socialistas, asegurando que el PSOE actúa con «contundencia y máxima proporcionalidad». En este sentido, ha pedido al PP que aplique el mismo rasero: que no se limite a reprochar las acciones ajenas, sino que rinda cuentas por su propio pasado judicial.

Puntos clave del conflicto: