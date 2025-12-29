El exministro de Transportes José Luis Ábalos se encuentra a las puertas de juicio, a la espera de que el Tribunal Supremo concrete los últimos pasos de una causa que avanza hacia su fase decisiva. Según fuentes jurídicas, el procedimiento estará en manos de un tribunal compuesto por siete magistrados del alto tribunal, sin descartar la participación de un jurado popular en función de los delitos finalmente imputados.

Las mismas fuentes señalan que los magistrados que integrarían el tribunal serían Manuel Marchena, Vicente Magro, Leopoldo Puente, Pablo Llarena, así como los jueces Arrieta, Sánchez Melgar, Palomo, Ferrer, De Porres y Hernández, todos ellos con amplia trayectoria en causas de especial relevancia política y judicial.

El avance del caso sitúa a Ábalos en un escenario judicial inédito para un exministro, lo que refuerza la expectación tanto en el ámbito político como en el jurídico. La posible intervención de un jurado popular añade además un componente singular al proceso, al introducir la participación directa de ciudadanos en la valoración de los hechos.

Desde el entorno judicial se insiste en que aún quedan decisiones técnicas por adoptar antes de la apertura formal del juicio oral, aunque el calendario apunta a que el procedimiento podría entrar en su fase definitiva en los próximos meses.

Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones en el panorama político nacional, en un contexto de especial sensibilidad respecto a la transparencia y la responsabilidad de los cargos públicos.