La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, ganadora de las elecciones del pasado domingo, ha iniciado contactos con Vox para explorar posibles acuerdos que permitan su investidura y garanticen estabilidad en la región. El pasado martes, Guardiola se puso en contacto telefónico con el candidato de Vox, Óscar Fernández, con el objetivo de “seguir hablando” sobre las 200 medidas que la formación de Abascal presentó en la pasada negociación presupuestaria.

Fuentes de Vox han confirmado que la conversación fue “un primer contacto” sin concretar fechas, destinado únicamente a confirmar la voluntad de ambas partes de sentarse a negociar. Guardiola describió el tono del diálogo como “cordial” y subrayó que su intención es “pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo”.

Durante la conversación, no se abordaron puestos ni presidencias; el foco se mantiene en el contenido del documento de las 200 medidas, que según Guardiola “es lo único que hemos recibido y sobre lo que ya estamos trabajando para evaluar qué se puede aplicar, modular o descartar”.

Por su parte, José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, instó al PP a decidir si quiere “un cambio real en Extremadura” y defender políticas que protejan el campo y revisen las políticas de género actuales.

En cuanto al reparto de escaños tras el recuento del voto en el extranjero, el PP se queda a las puertas del escaño número 30, con 29 diputados. El PSOE obtiene 18, Vox 11 y la coalición de izquierdas Unidas por Extremadura 7. Esto confirma que la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, mantendrá su escaño tras el escrutinio del voto CERA.

La convocatoria de la nueva Asamblea deberá realizarse antes del 5 de enero, con la posibilidad de que la primera investidura se celebre como muy tarde el 19 de febrero.