El sábado 4 de julio de 2026, el Estrecho vuelve a registrar un ritmo intenso de salidas entre Ceuta y Algeciras. Para planificar el viaje, conviene tener a mano los horarios del ferry y recordar que la duración del trayecto varía entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry), según el buque.

En esta jornada operan principalmente Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea, con numerosas opciones a lo largo del día en ambas direcciones.

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras el sábado 4 de julio: comienzan a las 06:00 y se extienden hasta las 23:00, con trayectos de 60 y 90 minutos según la opción de la compañía.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En dirección contraria, los ferries programados desde Algeciras a Ceuta para el sábado 4 de julio parten a las 06:30 y llegan hasta las 23:30, con opciones de 60 y 90 minutos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para embarcar con margen, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y revisar que la salida elegida corresponde al día y trayecto previstos.

Además, conviene confirmar horarios con las compañías, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje preparada para agilizar el proceso.