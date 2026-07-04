Este sábado, 4 de julio de 2026, el servicio de guardia farmacéutica en Ceuta se consulta a través de la información facilitada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta. El objetivo es que los vecinos puedan localizar, de forma rápida, los establecimientos que atienden fuera del horario habitual.
De acuerdo con los datos disponibles para hoy, no hay farmacias de guardia registradas en Ceuta. Aun así, si necesitas medicación o tienes una urgencia, conviene conocer cómo proceder para agilizar la atención en los momentos más complicados del día.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas en Ceuta para hoy.
Recomendación práctica: si necesitas acudir por un tratamiento o una urgencia, lleva tu receta médica (o la documentación que proceda) y, especialmente en horarios nocturnos o de menor actividad, intenta ir con toda la información preparada para que la dispensación pueda tramitarse con mayor rapidez.