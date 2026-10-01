AEMET: Ceuta, jueves 1 de octubre de 2026 — máxima 25°C, mínima 20°C; cielo con nubes altas y sensación térmica entre 29°C y 20°C.

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El viento sopla del este (E) con 10 km/h. La probabilidad de precipitación es 0% según la AEMET, por lo que no se esperan lluvias durante la jornada. El índice UV máximo alcanza 6, por lo que conviene protección solar en exposiciones prolongadas.

Previsión para los próximos días

Para el viernes, 2 de octubre la AEMET anuncia cambio a cielo muy nuboso, con lluvia escasa y viento del NE de 15 km/h. Temperaturas previstas: 26°C máxima y 21°C mínima.

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El sábado, 3 de octubre seguirá muy nuboso con lluvia escasa, viento del E a 20 km/h y temperaturas en torno a 25°C / 22°C. Para el domingo, 4 de octubre la AEMET ofrece 25°C de máxima y 22°C de mínima; el estado del cielo y la velocidad del viento aparecen incompletos en la última actualización, por lo que conviene consultar la previsión actualizada antes de planificar actividades.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: E, 10 km/h

E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 90% y mínima 50%

máxima 90% y mínima 50% Índice UV máximo: 6

Recomendaciones

Con UV máximo 6, use protección solar si va a permanecer al aire libre durante las horas centrales. Aunque hoy no se esperan precipitaciones (0%), lleve una prenda ligera por la diferencia térmica nocturna. Tenga en cuenta el viento del este al organizar actividades en zonas expuestas.

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