Hoy, jueves 1 de octubre de 2026, Ceuta cuenta con 3 farmacias de guardia, según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.

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La lista facilita direcciones y teléfonos para atender fuera del horario habitual. El servicio de guardia mantiene abiertos determinados establecimientos cuando las farmacias cerradas en su horario ordinario no pueden dispensar medicamentos. Los horarios concretos y la duración del turno dependen de cada farmacia; consulte el teléfono antes de desplazarse. Los datos que siguen han sido remitidos por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta.

Zona Centro

RUIZ C.B. (Centro) – C/JAÚDENES Nº 36 – Teléfono: 956 51 22 18

Campo Exterior

PUYA C.B. (Campo Exterior) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Lleve la receta médica y la documentación identificativa; facilita la dispensación, especialmente en el turno nocturno. Ante dudas, llame al número de la farmacia de guardia correspondiente.

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