El lunes 12 de octubre de 2026 operan ferrys entre Ceuta y Algeciras; revise las salidas programadas si piensa desplazarse.

Lee tambien: Farmacias de guardia en Ceuta hoy, 12 de octubre

La línea la cubren Baleària y DFDS, que concentran el servicio en ambas direcciones. Más abajo están los horarios del día y la duración aproximada indicada para cada salida. Mantenga a mano el billete y la información de la compañía con la que viaje y confirme la salida antes de desplazarse al puerto.

PUBLICIDAD

Ruta Ceuta – Algeciras

Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras durante el lunes 12 de octubre de 2026.

Lee tambien: Ferry Ceuta-Algeciras hoy, 11 de octubre: horarios

Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Este es el listado de salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta para el lunes 12 de octubre de 2026.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 18:30 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 22:30 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 9 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la salida elegida. Confirme el horario con la compañía antes de desplazarse.

Revise la documentación necesaria para el trayecto y tenga en cuenta las condiciones meteorológicas en el Estrecho para ajustar la planificación del día en Ceuta.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

Te puede interesar