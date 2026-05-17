Este domingo, 17 de mayo de 2026, las farmacias de guardia en Ceuta ofrecen cobertura para que los vecinos puedan acceder a su medicación cuando lo necesitan. La información publicada para el día de hoy procede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta y detalla las farmacias disponibles por zonas, junto con sus teléfonos y horarios.
El total de farmacias de guardia activas hoy es de 2. A continuación, puedes consultar dónde están y cómo contactar con cada una, para planificar la visita según tu zona y el horario.
Zona Centro
- de Guindos (Centro ciudad) – Dirección: c/. Real, nº 61- A – Teléfono: 956 51 23 09 – Horario: 09:00 a 23:00 – Tipo: Diurna centro ciudad
Campo Exterior
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) – Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) – Teléfono: 956 50 04 20 – Horario: 09:00 a 23:00 – Tipo: Diurna campo exterior
Turno noche
No hay farmacias de guardia registradas para el turno de noche / 24 horas en Ceuta para este domingo 17 de mayo de 2026.
Recomendación práctica: antes de desplazarte, ten a mano tu receta médica (si procede) y, si puedes, llama al teléfono de la farmacia para confirmar disponibilidad y agilizar la atención. Esto es especialmente útil cuando buscas medicación en franjas de horario ajustadas.