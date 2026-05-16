Este sábado 16 de mayo de 2026, el servicio marítimo entre Ceuta y Algeciras mantiene una intensa actividad con salidas operadas por Baleària, DFDS y Naviera Armas (Trasmediterránea). Las travesías programadas oscilan entre 60 minutos en los Fast Ferry y 90 minutos en los Ferry, según el buque asignado.

Para planificar el viaje, a continuación tienes los horarios completos del día en ambas direcciones, con horas de salida y el tipo de embarcación para que puedas ajustar tu llegada al puerto y tus conexiones.

Ruta Ceuta – Algeciras

Las salidas desde Ceuta hacia Algeciras comienzan a las 06:00 y se prolongan hasta las 23:00, con servicios de Baleària, DFDS y Naviera Armas a lo largo del día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En dirección a Ceuta, las salidas programadas arrancan a las 06:30 y finalizan a las 23:30, con recorridos de Baleària, DFDS y Naviera Armas durante toda la jornada.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para embarcar con tranquilidad, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación. Además, conviene confirmar el horario con la compañía antes de desplazarte.

Ten en cuenta también las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleva preparada la documentación de viaje necesaria para el control.