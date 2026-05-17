Domingo, 17 de mayo de 2026. Así se presenta el tiempo en Ceuta según los datos de la AEMET: jornada poco nubosa, con una temperatura que alcanzará 24°C y que por la noche descenderá hasta 16°C. La sensación térmica se mantiene bastante estable, con valores de hasta 23°C y mínimos de 16°C, lo que permite disfrutar del día con comodidad.

El viento será otro de los protagonistas, ya que soplará del oeste (O) con una intensidad de 20 km/h. En cuanto a la lluvia, la probabilidad es muy baja: 5%. También destacan los niveles de humedad, con un rango entre 50% y 90%, y un índice UV máximo de 7, un valor relevante para tener en cuenta a la hora de exponerse al sol.

Previsión para los próximos días

De cara a el lunes 18 de mayo, la AEMET sitúa un cambio suave: las temperaturas quedarán en 23°C como máxima y 16°C como mínima. El cielo se mantiene en despejado y el viento, en esta ocasión, será más flojo, procedente del oeste (O), con 20 km/h, por lo que la sensación de brisa seguirá presente, aunque sin grandes sobresaltos.

PUBLICIDAD

El martes 19 de mayo continuará la tendencia estable y ligeramente más cálida, con 25°C de máxima y 15°C de mínima. El cielo será poco nuboso y el viento girará a NO, pero con menor intensidad: 5 km/h, lo que favorecerá una jornada más tranquila. Para el miércoles 20 de mayo, la máxima baja a 22°C y se mantiene la mínima en 16°C; en la información disponible para este día no se especifica el estado del cielo ni la velocidad del viento.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 16°C

16°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O, 20 km/h

O, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 5%

5% Humedad: máxima 90% y mínima 50%

máxima 90% y mínima 50% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con un UV máximo de 7, es recomendable protegerse del sol (crema, gafas y sombrero) especialmente en las horas centrales. Aunque no se esperan lluvias (5%), el viento del oeste de 20 km/h puede hacer notar el cambio de temperatura, así que conviene llevar una prenda ligera de abrigo para la noche. Si sales durante la franja de calor, hidrátate con frecuencia y busca sombra si notas el sol más intenso.