El tiempo en Ceuta para este lunes, 6 de julio de 2026 llega con una tendencia muy estable según los datos de la AEMET. La jornada se presenta despejada, con un calor que se mantiene en niveles altos y sin rastro de lluvia: la probabilidad de precipitación es del 0%.

Las temperaturas marcan la pauta: se espera una máxima de 28°C y una mínima de 22°C. En cuanto a la sensación térmica, la AEMET sitúa el máximo en 27°C y el mínimo en 22°C. Para completar el retrato del día, la humedad se mueve entre 75% y 100%, mientras el viento figura sin dirección y sin velocidad consignada en el parte aportado.

Previsión para los próximos días

La estabilidad continúa el martes y el miércoles, con cielos poco nubosos y un calor bastante similar. El martes 7 de julio se espera una máxima de 27°C y una mínima de 21°C, con viento del Este (E) a 10 km/h. El miércoles 8 de julio la tendencia se mantiene: máxima 27°C y mínima 19°C, también con poco nuboso y E a 10 km/h.

Ya el jueves 9 de julio se aprecia un cambio claro en el tipo de cielo y en el viento: jornada despejada y con temperatura máxima de 29°C, mínima de 19°C. El viento soplará desde el Oeste (O) a 15 km/h, lo que puede aportar una sensación algo más “movida” pese a seguir sin indicios de precipitación en los datos facilitados.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 28°C

28°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: sin dirección ni velocidad consignadas en el parte aportado (km/h no indicado)

sin dirección ni velocidad consignadas en el parte aportado (km/h no indicado) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 100% y mínima 75%

máxima 100% y mínima 75% Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un índice UV máximo de 10, conviene protegerse del sol durante las horas centrales: crema solar, gorra y gafas. Aunque la noche sea templada (mínima de 22°C), el calor puede sentirse más por la sensación térmica (hasta 27°C). Y dado que la precipitación es 0%, no es necesario paraguas; aun así, como la humedad puede alcanzar el 100%, es recomendable hidratarse con regularidad y vigilar si notas malestar por el calor.