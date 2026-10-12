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El Gobierno de Ceuta ha destacado la labor desempeñada por las personas que han estado trabajando durante 70 días, mañana, tarde y noche, para cuidar y mantener la ciudad en circunstancias difíciles.

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Se ha realizado un agradecimiento especial a equipos de Servilimpce, TRAGSA, Alumbrado Público, OBIMACE, OBIMASA, Integrace, Brigadas Verticales y ACEMSA, así como a los trabajadores de empresas del sector, por su dedicación y esfuerzo.

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Este reconocimiento se extiende a cada persona que ha puesto su tiempo y esfuerzo al servicio de Ceuta, subrayando que su trabajo merece ser visto, reconocido y agradecido.