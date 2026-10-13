Martes 13 de octubre de 2026: Baleària y DFDS operan la línea Ceuta–Algeciras con salidas en ambas direcciones.

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La conexión marítima entre Ceuta y Algeciras concentra cada día la movilidad de residentes y viajeros a través de los ferrys que operan en la línea. Para este martes 13 de octubre de 2026, Baleària y DFDS programan las salidas en ambas direcciones. Los horarios del día, con los tiempos de salida y la duración aproximada por ruta, figuran en las tablas que siguen. Sirven para planificar el desplazamiento por el Estrecho.

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Ruta Ceuta – Algeciras

Salidas desde Ceuta hacia Algeciras con Baleària y DFDS.

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Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras – Ceuta

Salidas desde Algeciras con destino Ceuta con Baleària y DFDS.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 18:30 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 22:30 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 9 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Preséntese en el puerto al menos 45 minutos antes de la salida y compruebe el horario concreto de la expedición elegida.

Confirme la información con la compañía antes de iniciar el desplazamiento. Antes de salir, revise las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleve la documentación de viaje preparada para el embarque.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

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