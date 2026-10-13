Martes 13 de octubre de 2026: Baleària y DFDS operan la línea Ceuta–Algeciras con salidas en ambas direcciones.
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La conexión marítima entre Ceuta y Algeciras concentra cada día la movilidad de residentes y viajeros a través de los ferrys que operan en la línea. Para este martes 13 de octubre de 2026, Baleària y DFDS programan las salidas en ambas direcciones. Los horarios del día, con los tiempos de salida y la duración aproximada por ruta, figuran en las tablas que siguen. Sirven para planificar el desplazamiento por el Estrecho.
Ruta Ceuta – Algeciras
Salidas desde Ceuta hacia Algeciras con Baleària y DFDS.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|06:00
|Baleària
|1 h 30 min
|08:30
|Baleària
|1 h
|09:00
|DFDS
|1 h
|10:30
|Baleària
|1 h 30 min
|11:30
|Baleària
|1 h
|12:00
|DFDS
|1 h
|14:30
|Baleària
|1 h
|15:30
|DFDS
|1 h
|16:00
|Baleària
|1 h 15 min
|17:30
|Baleària
|1 h
|18:30
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h 15 min
|21:30
|DFDS
|1 h
|22:15
|Baleària
|1 h 15 min
Ruta Algeciras – Ceuta
Salidas desde Algeciras con destino Ceuta con Baleària y DFDS.
|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|07:00
|Baleària
|1 h
|07:30
|DFDS
|1 h
|08:00
|Baleària
|1 h 30 min
|10:00
|Baleària
|1 h
|10:30
|DFDS
|1 h
|13:00
|Baleària
|1 h
|13:30
|DFDS
|1 h
|14:00
|Baleària
|1 h 30 min
|16:00
|Baleària
|1 h
|17:00
|DFDS
|1 h
|18:30
|Baleària
|1 h 30 min
|20:00
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h
|22:30
|Baleària
|1 h 30 min
Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 9 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.
Recomendaciones para viajeros
Preséntese en el puerto al menos 45 minutos antes de la salida y compruebe el horario concreto de la expedición elegida.
Confirme la información con la compañía antes de iniciar el desplazamiento. Antes de salir, revise las condiciones meteorológicas en el Estrecho y lleve la documentación de viaje preparada para el embarque.
Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?