Para el martes, 13 de octubre de 2026 puede consultarse el calendario de guardias en la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, lunes 12 de octubre: AEMET prevé poco nuboso, 26°C de máxima y viento del oeste
El servicio de guardia farmacéutica en Ceuta mantiene la atención a los vecinos durante los días en los que las farmacias están cerradas. En el listado que sigue aparecen las farmacias de guardia hoy, con dirección y teléfono, agrupadas por zona para localizar la más cercana según la ubicación en la ciudad. Se incluyen turnos ordinarios y el turno de noche cuando procede. Lleva la receta médica y, cuando sea posible, la tarjeta sanitaria para agilizar la atención en el mostrador.
Zona Centro
- NIETO (Centro) – C/ REAL 39 (LOS REMEDIOS) – 856 20 85 17
Campo Exterior
- NUEVA (Campo Exterior) – AV REYES CATÓLICOS Nº 5 (MORRO) – 956 50 56 56
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20
Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.
Lee tambien: Ferry Ceuta-Algeciras hoy, 12 de octubre: horarios
Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
Te puede interesar
Consulta la farmacia de guardia de hoy en Ceuta, siempre actualizada.
Servicios de Ceuta hoy: