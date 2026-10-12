Para el martes, 13 de octubre de 2026 puede consultarse el calendario de guardias en la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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El servicio de guardia farmacéutica en Ceuta mantiene la atención a los vecinos durante los días en los que las farmacias están cerradas. En el listado que sigue aparecen las farmacias de guardia hoy, con dirección y teléfono, agrupadas por zona para localizar la más cercana según la ubicación en la ciudad. Se incluyen turnos ordinarios y el turno de noche cuando procede. Lleva la receta médica y, cuando sea posible, la tarjeta sanitaria para agilizar la atención en el mostrador.

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Zona Centro

NIETO (Centro) – C/ REAL 39 (LOS REMEDIOS) – 856 20 85 17

Campo Exterior

NUEVA (Campo Exterior) – AV REYES CATÓLICOS Nº 5 (MORRO) – 956 50 56 56

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20

Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

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Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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