El portavoz del Gobierno de la Ciudad, Alejandro Ramírez, ha animado este lunes a los ceutíes a participar activamente en la recepción a Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Letizia.

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La visita de los Reyes tendrá lugar mañana, martes 13 de octubre, y representa una ocasión importante para la ciudad.

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El Gobierno destaca la hospitalidad de Ceuta y el carácter especial de una visita que se desarrollará en el entorno de la Gran Vía y la Plaza de África.

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