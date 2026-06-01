El pivote de El Palmar cierra una etapa brillante de temporada y media en el conjunto caballa, al que llegó en el mercado invernal de 2025 para convertirse en pieza clave del ascenso.

CEUTA. — Era un secreto a voces que finalmente se ha hecho oficial. Youness Lachhab no continuará en la disciplina de la AD Ceuta FC de cara a la próxima temporada. El centrocampista murciano, que ha completado un ciclo excepcional en la ciudad autónoma, pondrá rumbo a Asturias para incorporarse como agente libre al ambicioso proyecto de ascenso del Real Oviedo.

Atrás deja un legado imborrable tras una temporada y media vistiendo la elástica caballa. Youness recaló en el club en el mercado invernal de 2025 procedente del Eldense, con la misión de apuntalar un centro del campo que terminaría haciendo historia con el ascenso a la categoría de plata. En esta última campaña, el de El Palmar se ha destapado como la gran revelación del campeonato, actuando como el indiscutible faro y el «Busquets» del equipo. Se marcha de Ceuta habiendo defendido la camiseta blanca en 54 partidos oficials, sumando 3 goles y 2 asistencias, y consolidado como un pilar fundamental en los esquemas del club.

El club agradece su «compromiso y profesionalidad»

La AD Ceuta FC ha despedido al futbolista con un cariñoso comunicado en el que ensalza su trayectoria y su calidad humana. «Youness llegó a nuestra entidad convirtiéndose desde el primer día en un ejemplo de compromiso, profesionalidad y entrega», destaca la nota oficial, subrayando que el jugador ha defendido los colores con orgullo y ha sido clave en el crecimiento deportivo de la entidad.

El club también ha querido hacer hincapié en su faceta fuera de los terrenos de juego: «Más allá de los números, queremos destacar su comportamiento ejemplar, su implicación diaria y los valores que ha transmitido, ganándose el respeto de compañeros, cuerpo técnico y afición. Le deseamos la mayor de las suertes en sus próximos retos».

Una emotiva carta de adiós con sabor caballa

Por su parte, el portador del dorsal ‘5’ ha querido plasmar su gratitud eterna hacia la ciudad y el club en una emotiva carta de despedida. «Después de un año y medio, toca decir adiós; solo tengo palabras de agradecimiento para una ciudad que me hizo soñar y vivir un ascenso a Segunda División», ha manifestado Youness.

El mediocentro no se ha olvidado de nadie en sus agradecimientos, haciendo mención especial a la afición —«que ha estado siempre con nosotros, haciendo cientos de kilómetros en las buenas y en las no tan buenas»—, así como al cuerpo técnico, utilleros, delegados y compañeros de vestuario: «Sin ellos, esta locura de temporada con 61 puntos no habría sido posible».

El momento más emotivo de su mensaje ha llegado al referirse a su vínculo familiar con la ciudad autónoma. «A mi hija, ceutí y caballa a partes iguales, siempre le contaremos con orgullo lo felices que fuimos en esta ciudad. La ciudad de la ‘Baraka’ siempre estará con nosotros», concluyó un Youness que ya avista su nuevo horizonte en el Carlos Tartiere.