El evento, organizado por la Comandancia General de Ceuta, tendrá lugar este sábado 6 de junio a las 11:15 horas y será abierto a toda la ciudadanía.

CEUTA. — La playa de La Ribera se convertirá este fin de semana en el escenario de uno de los actos más llamativos y esperados de la programación militar. La Comandancia General de Ceuta ha organizado un Salto Paracaidista exhibición que tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio, a partir de las 11:15 horas.

La cita se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) y se presenta como una oportunidad única para que los ceutíes disfruten de un espectáculo de gran vistosidad y poco habitual en el calendario de la ciudad autónoma.

Desde la organización se ha hecho un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía, recordando que se trata de un evento completamente abierto y gratuito, ideal para disfrutar en familia. Asimismo, las autoridades militares y los colectivos locales han animado a los vecinos a dar la máxima difusión posible a la convocatoria entre familiares, amigos y conocidos para asegurar que la playa de La Ribera registre un gran ambiente para arropar a los efectivos participantes.

A falta de confirmación oficial sobre las unidades específicas que ejecutarán el salto, se espera que la exhibición aérea reúna a numerosos asistentes en el litoral ceutí, consolidándose como uno de los platos fuertes del DIFAS de este año.