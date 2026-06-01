Las localidades para los espectáculos programados por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud en las Murallas Reales saldrán a la venta este martes, 2 de junio, a las 10:00 horas.

La Ciudad Autónoma de Ceuta se prepara para vivir una de sus temporadas estivales más ambiciosas en el plano cultural. La Consejería de Educación, Cultura y Juventud ha confirmado que mañana martes, día 2 de junio, a partir de las 10:00 horas, se abrirá oficialmente el periodo de venta de localidades para el esperado ciclo de conciertos y espectáculos que acogerá el histórico recinto de las Murallas Reales, llamado a ser una vez más el epicentro del ocio y el arte en la ciudad.

Los interesados en asistir a cualquiera de las citas programadas podrán adquirir sus pases tanto de forma presencial en las taquillas del Teatro Auditorio del Revellín, como de manera digital a través de la página web oficial de la Ciudad. En un esfuerzo por facilitar la accesibilidad y la difusión, la administración local ha impulsado de forma paralela la nueva plataforma digital Vive Ceuta, un espacio unificado donde los ciudadanos y visitantes podrán consultar la agenda actualizada, comprobar la disponibilidad de eventos y gestionar sus accesos con mayor agilidad.

Respecto a la política de precios, la Ciudad ha detallado que las entradas para el tradicional Festival Flamenco tendrán un coste que oscilará entre los 12 y los 16 euros. Para el resto de los grandes conciertos y festivales de la agenda, los precios fijados se situarán entre los 20 y los 35 euros. La organización recuerda que se mantendrán vigentes las bonificaciones y descuentos previstos en la ordenanza local, permitiendo rebajas de entre 2 y 8 euros según cada supuesto particular.

Un mes de julio de máxima intensidad musical

Aunque la agenda abarca todo el verano, el mes de julio concentrará el núcleo grueso de la programación de grandes formatos. La andadura musical arrancará con el Festival Siete Luas los días 3 y 4 de julio, seguido inmediatamente por el prestigioso Festival Flamenco, que se desarrollará entre el 8 y el 10 de julio combinando la Plaza de África y las Murallas Reales. Esta edición contará con un cartel de renombre que incluye nombres como Duquende, Felipa, Lucía Benavides y la gran figura del cante contemporáneo, Miguel Poveda.

El relevo en el escenario de las Murallas Reales lo tomarán el fenómeno urbano Omar Montes, cuya actuación está fijada para el 17 de julio; el lirismo del concierto homenaje a María Callas por Montserrat Martí Caballé el 19 de julio; y el eco internacional de Maher Zain el día 24 de julio. El broche de oro al mes lo pondrá el nostálgico Festival 80/90 el 28 de julio, una velada que reunirá a bandas fundamentales del pop-rock español como Nacha Pop, La Guardia, Rafa Sánchez (La Unión), Javier Ojeda y un aplaudido tributo a El Último de la Fila. Asimismo, las Murallas también acogerán la esperada gira de Los 40.

Innovación y tradición para todos los públicos

La consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco, ha puesto en valor el trabajo de planificación previa con el que se ha configurado esta hoja de ruta, cuyo propósito es consolidar firmemente a Ceuta como un destino de referencia cultural de primer orden durante la temporada estival. La programación se abrirá formalmente este mismo mes, concretamente el 13 de junio, coincidiendo con la festividad de San Antonio y las actuaciones de corte flamenco de Fran Amado y Rocío Soto.

Pocos días después, el 23 de junio, la mágica Noche de San Juan trasladará el ritmo a la Playa de la Ribera con la presentación del nuevo trabajo musical de Juan de la Rosy. Entre las grandes novedades técnicas de esta edición, la Ciudad ha anunciado la incorporación de un sofisticado espectáculo visual de drones, una alternativa moderna y sostenible que sustituirá de forma parcial a los fuegos artificiales tradicionales tanto en San Juan como durante la posterior Feria de Agosto, prevista del 1 al 8 del citado mes.

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Con la inclusión de actividades consolidadas como el cine de verano en las playas de la Ribera y Benítez, y la llegada de la gran feria de agosto repleta de propuestas diarias y carnaval, las autoridades locales hacen un llamamiento a residentes y turistas a sumarse a estas citas. La apertura de las taquillas mañana martes supone el verdadero pistoletazo de salida para un verano que convertirá el patrimonio monumental ceutí en un vibrante escenario artístico bajo las estrellas.

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