El líder de Vox en Ceuta critica la estrategia del presidente ceutí y advierte de las consecuencias de su estrecha colaboración con Moncloa ante la crisis del Gobierno central.

CEUTA — La estrategia política del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas (PP), se encuentra bajo el foco del debate político regional y nacional. En un reciente análisis firmado por Juan Sergio Redondo Pacheco, se señala a Vivas como el dirigente del Partido Popular que ha hecho de la cercanía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su principal «seña de identidad», calificándolo explícitamente como el «último escudero del sanchismo».

Mientras otros presidentes autonómicos —tanto de la oposición como del propio PSOE— han manifestado públicamente sus discrepancias con el Ejecutivo central, el texto subraya que Vivas ha optado sistemáticamente por «el aplauso, la comprensión y la colaboración» de manera sostenida en el tiempo.

Un perfil «cómodo» para Moncloa

El análisis destaca que el presidente ceutí es considerado en diversos sectores como el líder autonómico «más cómodo para Moncloa», debido a que las muestras de reconocimiento mutuo entre ambos mandatarios han sido una constante. Según Redondo Pacheco, esta postura contrasta con la de otros barones del PP o figuras socialistas:

«Mientras Emiliano García-Page ha sido capaz de plantar cara desde dentro del PSOE […] mientras Juan José Imbroda ha mantenido posiciones mucho más firmes en defensa de Melilla, Vivas ha preferido convertirse en el socio institucional más fiable del sanchismo en Ceuta».

Esta vinculación estrecha, argumenta el autor, impide que el mandatario ceutí pueda presentarse actualmente como un gestor ajeno a las grandes controversias de la política nacional.

La crisis migratoria como eje del desgaste

El punto más crítico de la gestión de Vivas, según el texto, radica en la gestión fronteriza. Se acusa al presidente popular de sostener el modelo que ha derivado en lo que el autor denomina una «invasión migratoria», lo que genera una contradicción directa con la línea oficial del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

A nivel político, el artículo advierte que esta relación de dependencia y «subordinación» a Moncloa tendrá consecuencias inevitables en el futuro inmediato de la ciudad:

Corresponsabilidad: Al respaldar el proyecto de Sánchez durante años, Vivas queda ligado a sus resultados y escándalos actuales.

Al respaldar el proyecto de Sánchez durante años, Vivas queda ligado a sus resultados y escándalos actuales. Debate interno: Se plantea la necesidad de abrir un debate tanto local como nacional sobre el legado político de Vivas.

Se plantea la necesidad de abrir un debate tanto local como nacional sobre el legado político de Vivas. Desgaste institucional: El desgaste del Gobierno central, salpicado por la contestación social y polémicas de corrupción, amenaza con arrastrar la figura del presidente de Ceuta.

El precio de la lealtad

El artículo concluye con una advertencia sobre el futuro político de Juan Vivas, asegurando que la estrategia de buscar la estabilidad local a través de la proximidad al poder central ha llegado a un punto de no retorno. «La lealtad política no es gratuita», concluye el texto, sentenciando que el destino del presidente ceutí quedará inevitablemente unido al veredicto que reciba el proyecto político de Pedro Sánchez.