AEMET prevé 100% de probabilidad de lluvia en Ceuta el martes, 6 de octubre de 2026, con temperaturas entre 20°C y 24°C y sensación térmica de 21–25°C.

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El día llegará nuboso con lluvia y ambiente húmedo, según la AEMET. El viento soplará del SE a 10 km/h, la humedad oscilará entre 80% y 100% y el índice UV máximo será de 5. La persistencia de la precipitación puede condicionar la movilidad urbana y las actividades al aire libre en Ceuta, que podrían verse afectadas durante las horas de mayor intensidad.

La sensación térmica más alta alcanza 25°C y la más baja 21°C, según los datos facilitados por la AEMET.

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Previsión para los próximos días

Para el miércoles, 7 de octubre, la AEMET pronostica intervalos nubosos con lluvia escasa, máximas de 25°C y mínimas de 19°C, con viento del O a 20 km/h. En Ceuta, estos cambios podrían notarse por el aumento del viento y la reducción de la intensidad de las precipitaciones.

El jueves, 8 de octubre se espera intervalos nubosos con menos viento, dirección C y velocidad 0 km/h, y temperaturas similares: 25°C máxima y 19°C mínima.

El viernes, 9 de octubre la AEMET sitúa la máxima en 23°C y la mínima en 18°C; en los datos facilitados no figura el estado del cielo ni la velocidad del viento para esa jornada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Nuboso con lluvia

Nuboso con lluvia Viento: SE, 10 km/h

SE, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad relativa: mínima 80% y máxima 100%

mínima 80% y máxima 100% Índice UV máximo: 5

Recomendaciones

Con lluvia asegurada, lleve paraguas o impermeable y extreme la precaución al circular por calles y aceras mojadas. Si se abren claros, proteja la piel frente al sol: el índice UV alcanza 5. Por el viento del SE y la humedad, conviene vestir por capas para ajustarse a cambios de sensación térmica.

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