1,619 €/l es el precio medio de la Gasolina 95 en Ceuta este martes 6 de octubre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica, con 10 estaciones analizadas. El promedio para la Gasolina 98 es 1,645 €/l y para Diésel 1,741 €/l.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El precio mínimo registrado en la relación de estaciones es 1,604 €/l (fuente: Ministerio para la Transición Ecológica).

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,604 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,604 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,623 €/l

CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,623 €/l

PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,623 €/l

Gasolina 98

El mínimo identificado para Gasolina 98 en el listado es 1,623 €/l y los precios más bajos suben hasta 1,653 €/l (fuente: Ministerio para la Transición Ecológica).

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SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1,623 €/l

MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,634 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,634 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,653 €/l

CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,653 €/l

Diésel

El precio más bajo del listado para Diésel es 1,729 €/l; los siguientes tramos son 1,734 €/l y 1,748 €/l (fuente: Ministerio para la Transición Ecológica).

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,729 €/l

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,729 €/l

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,734 €/l

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,734 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,748 €/l

Para situar el impacto en el bolsillo: llenar un tanque de 50 litros con el precio medio implica aproximadamente 80,95 € en Gasolina 95, 82,25 € en Gasolina 98 y 87,05 € en Diésel (cálculo a partir de los promedios del Ministerio). Si eliges la estación más barata frente a la más cara del listado, el ahorro por 50 litros sería aproximado de 1,00 € en Gasolina 95 (1,604 vs 1,624 €/l), 1,50 € en Gasolina 98 (1,623 vs 1,653 €/l) y 0,95 € en Diésel (1,729 vs 1,748 €/l).

Las más caras

En el análisis de hoy, las cifras más altas del listado para Gasolina 95 alcanzan 1,624 €/l:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,624 €/l

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,624 €/l

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,624 €/l

Todos los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica, con 10 estaciones analizadas en Ceuta.

Consejos

Comprueba el precio por litro del tipo de combustible que uses (95, 98 o diésel) antes de repostar; las diferencias por litro pueden sumar al llenar el depósito.

Para desplazamientos dentro de Ceuta (muelles, centro y accesos), valora si el ahorro por litro compensa el desplazamiento hasta otra estación.

Consulta la fuente oficial del repaso diario para confirmar cambios entre turnos y horarios: Ministerio para la Transición Ecológica.

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