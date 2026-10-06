Martes, 6 de octubre de 2026. Ceuta: 24°C de máxima, 20°C de mínima, probabilidad de lluvia del 100% y viento del sureste (SE) a 10 km/h, según los datos municipales públicos de AEMET.

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La jornada presenta predominio de nubosidad y precipitación en gran parte de España. A continuación se recoge el pronóstico por capital, según AEMET.

Norte peninsular

Bilbao: 28°C / 16°C. Nuboso con lluvia, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET.

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A Coruña: 20°C / 16°C. Muy nuboso con lluvia, viento O 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Centro peninsular

Madrid: 21°C / 14°C. Muy nuboso con lluvia, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET.

Zaragoza: 29°C / 17°C. Intervalos nubosos con lluvia, viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Sur peninsular

Ceuta: 24°C / 20°C. Nuboso con lluvia, viento SE 10 km/h y probabilidad de lluvia del 100%. El rango térmico apunta a una jornada templada con alta humedad asociada a la precipitación.

Sevilla: 30°C / 18°C. Nuboso con lluvia, viento O 5 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, según AEMET.

Mediterráneo

Barcelona: 25°C / 20°C. Muy nuboso con lluvia, viento del este (C) a 0 km/h y probabilidad de lluvia del 100%, de acuerdo con AEMET.

València: 27°C / 18°C. Cubierto con lluvia escasa, viento O 15 km/h y probabilidad de lluvia del 95%.

Islas Baleares

Palma: 29°C / 19°C. Intervalos nubosos con lluvia escasa, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia del 50%, según AEMET.

La combinación de temperaturas relativamente elevadas y precipitaciones de menor intensidad puede condicionar actividades al aire libre en momentos de mayor nubosidad.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 27°C / 23°C. Cubierto con lluvia, viento N 20 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

Las condiciones apuntan a una jornada húmeda con viento apreciable que puede afectar actividades en la calle.

Recomendaciones

En Ceuta, con probabilidad de lluvia del 100% , organice los desplazamientos teniendo en cuenta la precipitación y la humedad.

, organice los desplazamientos teniendo en cuenta la precipitación y la humedad. Revise la planificación si debe circular por zonas con viento considerable, como Las Palmas de Gran Canaria.

Use prendas impermeables y calzado adecuado en áreas con lluvia y cielo cubierto.

La jornada del martes 6 de octubre de 2026 estará marcada por la lluvia en varias regiones. Fuentes: AEMET (datos municipales públicos por capital).

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