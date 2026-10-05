MADRID.— El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, recibirá este martes, 6 de octubre, la Medalla de Oro del Senado en un acto institucional que se celebrará a las 11:00 horas en el Antiguo Salón de Sesiones de la Cámara Alta. La Mesa del Senado acordó conceder este distintivo de forma conjunta a los máximos representantes de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en reconocimiento a su trayectoria e importancia política y social.

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El evento se abrirá con la intervención del letrado de las Cortes Generales y presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás, para dar paso posteriormente a los discursos del presidente ceutí, Juan Vivas, y del presidente de Melilla, Juan José Imbroda. El acto concluirá con las palabras del presidente del Senado, Pedro Rollán, quien impondrá la distinción a ambos dirigentes.

La Medalla de Oro representa la máxima distinción otorgada por la Cámara Alta a personalidades destacadas del ámbito político, jurídico o social. La insignia, concedida por la Mesa del Senado, consiste en una pieza inspirada en la moneda de ocho reales con el escudo del Senado en el anverso y el de España en el reverso.

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