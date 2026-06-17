El tiempo en Ceuta para este miércoles, 17 de junio de 2026 viene marcado por una jornada estable, según los datos de la AEMET. La previsión para hoy apunta a cielo poco nuboso y temperaturas comprendidas entre 19°C y 25°C, con sensaciones térmicas que acompañan sin grandes sobresaltos.

En cuanto al ambiente, el viento sopla del Este a 10 km/h, lo que mantiene una brisa moderada. Además, la probabilidad de precipitación es del 0%, así que no se esperan lluvias, mientras que la humedad se moverá entre 70% y 100%. Para completar el cuadro, el índice UV máximo alcanza 8, un valor alto que conviene tener en cuenta durante las horas centrales.

Previsión para los próximos días

De cara a jueves, 18 de junio, la AEMET mantiene un tiempo similar en cuanto a temperaturas, con máxima de 26°C y mínima de 20°C. Cambia el aspecto del cielo hacia nubes altas, pero sin señales de lluvia (no se indica precipitación). El viento del Este se mantendrá en torno a 10 km/h, continuando con la sensación de brisa.

El viernes, 19 de junio recupera un ambiente más despejado: se espera poco nuboso con 25°C de máxima y 21°C de mínima. En esta jornada, el viento del Este aumenta hasta 20 km/h, por lo que puede notarse más en la calle y en zonas abiertas. Para el sábado, 20 de junio, la información facilitada por AEMET recoge máxima de 26°C y mínima de 21°C, aunque no detalla el estado del cielo ni la velocidad del viento en el listado proporcionado.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E (10 km/h)

E (10 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 100% y mínima 70%

máxima 100% y mínima 70% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con UV máximo de 8, es recomendable protegerse del sol (gorra, gafas y crema) especialmente en las horas centrales. No hará frío, pero al bajar la mínima hasta 19°C puede venir bien llevar algo ligero para la tarde-noche. Aunque la lluvia no está prevista (0%), sí conviene prestar atención al viento del Este para quienes salgan a la calle o a zonas más expuestas.