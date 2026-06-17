El servicio de farmacias de guardia en Ceuta garantiza la atención farmacéutica fuera de los horarios habituales, con el objetivo de que los vecinos puedan resolver necesidades de medicación incluso en días laborables. Para el miércoles, 17 de junio de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado la información disponible sobre guardias por zonas y el turno correspondiente.

Según los datos facilitados por el Colegio para esta fecha, hoy no hay farmacias de guardia registradas en Ceuta en las categorías indicadas. A continuación detallamos el estado por zona y turno, tal y como consta en la información oficial consultada.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno nocturno o 24 horas para esta fecha.

Ante cualquier necesidad médica, especialmente si la consulta es urgente o se produce por la noche, se recomienda acudir con la receta médica (cuando proceda) para agilizar la atención y evitar esperas innecesarias. En caso de duda sobre tratamientos o medicación, consulta siempre con un profesional sanitario o con el farmacéutico para recibir indicaciones adecuadas según tu caso.