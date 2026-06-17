Se informa que el sorteo organizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se celebra hoy, miércoles 17 de junio de 2026. En el momento de la publicación de este aviso pre-sorteo no se dispone de números ganadores ni de resultados definitivos. La extracción será realizada a lo largo del día y los datos oficiales correspondientes se facilitarán por los canales institucionales de la ONCE una vez concluido el proceso de determinación de premios.

Con posterioridad a la celebración del sorteo se podrán comprobar, entre otros conceptos, los siguientes elementos técnicos y administrativos relativos al juego:

La combinación premiada compuesta por el número de cinco cifras y la serie correspondiente.

La posible existencia de cifras complementarias o prestaciones adicionales que, de aplicarse, habrán de ser comunicadas por la entidad organizadora.

El reintegro, cuando proceda, conforme a la normativa específica de la modalidad.

Las modalidades diarias del Cupón y los juegos activos vinculados, cuyos resultados y particularidades serán publicados por la ONCE.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

El sorteo se regirá por la mecánica de extracción establecida para el Cupón diario de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se procederá a la determinación del número premiado mediante la extracción de un número de cinco cifras y la asignación de la serie correspondiente, conforme a las reglas aplicables a la modalidad. Asimismo, se contemplan modalidades diarias del Cupón y juegos vinculados cuya operativa y alcance de premios estarán subordinados a las bases reguladoras publicadas por la entidad organizadora.

Las apuestas se efectuarán conforme a las condiciones oficiales vigentes, y las cuantías, distribución de categorías y requisitos de cobro serán los fijados en la normativa interna y en las bases específicas del juego. Cualquier incidencia técnica, variación de procedimiento o alteración en la operativa será comunicada por la ONCE a través de sus canales oficiales.

Horario y seguimiento oficial

La extracción se realizará a lo largo del día y el seguimiento oficial de los resultados será proporcionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) mediante sus canales de comunicación institucional. Se recomienda la consulta de la información oficial, que será publicada en el sitio web institucional: https://www.juegosonce.es/. La difusión de los resultados quedará sujeta al calendario y a los protocolos de verificación establecidos por el organizador.

Verificación de los premios

La verificación de los billetes y la comprobación de premios deberá ser realizada conforme a los procedimientos oficiales. Los derechos de cobro y los plazos aplicables serán los que figuren en las bases del juego y en las comunicaciones oficiales de la ONCE. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).