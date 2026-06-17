Aviso pre-sorteo: Se informa que hoy, miércoles 17 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Bonoloto. En este momento todavía no se han publicado ni comunicado los números ganadores ni las asignaciones de premio; los resultados oficiales serán difundidos una vez realizada la extracción. El sorteo es organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la extracción está programada para las 21:30. Hasta la finalización del procedimiento de comprobación y validación no podrá constatarse ninguna combinación como definitiva.

Con posterioridad a la extracción podrá comprobarse la combinación correspondiente, el número complementario y el reintegro, así como la relación de categorías premiadas. Se recuerda que las modalidades específicas de adjudicación que serán publicadas comprenden la combinación de seis números más complementario y reintegro; asimismo se informará sobre las categorías de primera a quinta y reintegro. La publicación oficial de resultados y la calificación de las apuestas se realizará conforme a la normativa aplicable y a los procedimientos establecidos por la entidad operadora.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo Bonoloto se define por la extracción aleatoria de seis números que constituyen la combinación principal. A dicha combinación se añadirá un número complementario que se utilizará para determinar premios en determinadas categorías, y un número de reintegro que permitirá la devolución del importe de la apuesta en la categoría correspondiente. Las modalidades de apuesta serán calificadas en categorías que comprenden la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, además de la modalidad de reintegro. Las asignaciones de premio serán determinadas conforme a las reglas oficiales aplicables y a la disponibilidad del fondo de premios para la convocatoria en curso.

Combinación: seis números principales extraídos en el sorteo.

Complementario: número adicional que afecta a algunas categorías.

Reintegro: número que permite la devolución del importe de la apuesta en la categoría prevista.

Categorías: primera a quinta y reintegro, según la normativa de reparto de premios.

Horario y seguimiento oficial

La extracción se llevará a cabo a las 21:30 y el seguimiento oficial será ofrecido por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda la consulta de las fuentes oficiales para la verificación inmediata de resultados una vez finalizado el sorteo. La información oficial podrá ser consultada en la página de la Bonoloto de la entidad operadora: https://www.loteriasyapuestas.es/es/bonoloto.

Verificación de los premios

Tras la finalización del acto de extracción, las combinaciones y la relación de premios deberán ser verificadas conforme a los procedimientos internos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los boletos y apuestas serán comprobados por el propio operador y por los canales oficiales habilitados. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Cualquier consulta administrativa o reclamación deberá dirigirse a los canales oficiales de la entidad operadora, donde se facilitará la información y el procedimiento para la gestión de premios y discrepancias.