Marc Márquez recibe el ‘apto’ médico para regresar a la competición en territorio italiano, mientras que Michele Pirro sustituirá al lesionado Álex Márquez en las citas de Mugello y Hungría

El Campeonato del Mundo de MotoGP recala este fin de semana en el circuito italiano de Mugello con motivo de la disputa del Gran Premio de Italia 2026, una cita marcada por el regreso a las pistas de Marc Márquez y la obligada reestructuración en la escudería Gresini a causa de la baja de su hermano Álex. Los aficionados al motociclismo centran su atención en los horarios de la clasificación y las carreras de este gran premio en tierras italianas, cuya primera prueba puntuable tendrá lugar este sábado, 30 de mayo, con la disputa de la carrera esprint.

El piloto español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) afronta el Gran Premio de Italia tras haber superado con éxito el pertinente examen médico oficial y recibir la condición de ‘apto’ para volver a subirse a su montura. El piloto de Cervera (Lleida) se vio obligado a apartarse provisionalmente de la competición tras lesionarse a comienzos del mes de mayo durante el desarrollo de la carrera de Francia. Dicho percance le llevó a pasar por el quirófano con el propósito de reducir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. El deportista ilerdense aprovechó asimismo esa misma intervención quirúrgica para que se le retirase un tornillo que le venía provocando diversas molestias en el hombro derecho.

Tras completar de forma satisfactoria la última revisión con el equipo médico del Hospital Ruber Internacional que realiza el seguimiento de su evolución, Marc Márquez confirmó el pasado martes a través de sus redes sociales su viaje a Mugello (Italia). En el propio trazado italiano se sometió al examen obligatorio por parte del cuerpo médico del campeonato, un trámite indispensable que finalmente refrendó su autorización para volver a competir de manera inmediata este fin de semana.

Michele Pirro será el sustituto de Álex Márquez en Gresini

En la cruz de la moneda para la delegación española, Álex Márquez será baja confirmada para las dos próximas citas del calendario internacional. El piloto sufrió una fuerte y grave caída durante la disputa del Gran Premio de Cataluña, un accidente que se saldó con la fractura de su clavícula derecha y de la vértebra cervical C7. A consecuencia de este percance, el menor de los hermanos Márquez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la lesión clavicular, requiriendo a su vez la inmovilización de la zona afectada para la dolencia vertebral.

Ante esta situación, el equipo Gresini ha anunciado formalmente que el piloto probador del fabricante italiano Ducati, el italiano Michele Pirro, será el encargado de sustituir al corredor español durante los grandes premios de Italia y de Hungría. De este modo, Pirro se mantendrá sobre la moto de la escudería al menos hasta la conclusión de la prueba programada en el nuevo circuito de Balaton Ring. La previsión del equipo apunta a que el regreso a las pistas de Álex Márquez podría completarse de cara a la siguiente cita del mundial, fijada en el trazado de Brno, en la República Checa, durante el penúltimo fin de semana del próximo mes de junio.

Horario de la carrera Sprint de MotoGP y dónde ver en televisión

El desarrollo de la actividad en pista de la categoría reina durante este sábado, 30 de mayo, tendrá uno de sus puntos neurálgicos a las 15:00 horas, momento en el que está programado el inicio de la carrera esprint (Sprint) de MotoGP en el circuito de Mugello. Previamente, durante la misma jornada, los pilotos de la parrilla disputarán las sesiones de clasificación para terminar de definir las posiciones de salida.

Toda la acción del Gran Premio de Italia 2026 de MotoGP se podrá seguir en directo por televisión y de forma online dentro del territorio español a través de la plataforma DAZN. Asimismo, la retransmisión oficial del evento en territorio italiano estará también disponible para los usuarios abonados a través de la plataforma Movistar Plus+.