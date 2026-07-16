Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el jueves 16 de julio de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
Lotería Nacional
Primer premio: 300000
Reintegros: {«decimo»:»2″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:13,»fila»:13,»orden»:14,»prize»:300,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}, {«decimo»:»3″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:13,»fila»:13,»orden»:14,»prize»:300,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}, {«decimo»:»5″,»tabla»:null,»alambre»:null,»literalPremio»:{«es»:»Reintegro»,»ca»:»Reintegre»,»en»:»Refund»,»eu»:»Itzultzea»,»gl»:»Reintegro»,»va»:»Reintegrament»},»ordenFila»:13,»fila»:13,»orden»:14,»prize»:300,»prizeType»:»1″,»showFolded»:false}
La Primitiva
01 · 06 · 11 · 27 · 31 · 38
Complementario: 41
Reintegro: 0
Joker: 6168299
Bonoloto
01 · 18 · 29 · 37 · 47 · 49
Complementario: 11
Reintegro: 2
EuroDreams
01 · 09 · 14 · 16 · 30 · 40
Número Sueño: 03
ONCE
Super 11
01, 03, 06, 15, 17, 19, 21, 25, 38, 41, 48, 52, 55, 56, 65, 70, 75, 77, 78, 82 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
156 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
52614 — Serie 004 — 500.000 € — Reintegros 5 / 4
Mi día de la ONCE
7 de enero de 1969 · número de la suerte 05
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.