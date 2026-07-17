Viernes, 17 de julio de 2026. Según los datos de la AEMET (procedentes de los XML municipales públicos), la jornada se caracteriza por temperaturas elevadas en gran parte del país, con cielos mayoritariamente despejados o con nubosidad variable en el interior y el sur. En el extremo norte, en cambio, destaca la presencia de lluvia, especialmente en el área cantábrica.

De este modo, el anticipo meteorológico para hoy dibuja un mapa de contrastes: calor notable en Sevilla, Zaragoza y Madrid, mientras que en Bilbao y A Coruña la probabilidad de precipitación se sitúa en el 100%. En el litoral mediterráneo, la lluvia aparece con opciones bajas, y en las islas el tiempo se mantiene en general más estable.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la AEMET refleja condiciones más inestables. En Bilbao se esperan 28°C de máxima y 18°C de mínima, con nuboso con lluvia escasa. El viento soplará del NO a 15 km/h, y la probabilidad de lluvia es del 100%, por lo que conviene prever algún periodo de precipitaciones durante el día.

En el mismo entorno, A Coruña (otras) marca 23°C de máxima y 18°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento será también del NO a 15 km/h, con probabilidad de lluvia 100%. En conjunto, el norte se mueve bajo una situación de nubosidad persistente, más húmeda y con mayor riesgo de lluvia que el resto de zonas.

Centro peninsular

El centro peninsular afronta una jornada calurosa y, en general, estable. En Madrid se prevén 34°C de máxima y 20°C de mínima, con cielo despejado. El viento soplará del SO a 20 km/h, y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.

Más al noreste, Zaragoza registra 37°C de máxima y 21°C de mínima, también con despejado y viento del O a 15 km/h. La probabilidad de lluvia vuelve a situarse en el 0%. Con estos valores, la combinación de calor y ausencia de lluvias marcará el ritmo del día en la zona.

Sur peninsular

En el sur peninsular domina el buen tiempo, aunque con temperaturas muy altas. En Sevilla la AEMET indica 38°C de máxima y 22°C de mínima, con despejado. El viento será del O a tan solo 5 km/h, y la probabilidad de lluvia es del 0%. La falta de brisa apreciable puede favorecer una sensación térmica más intensa en las horas centrales.

En Ceuta (sur peninsular) las condiciones se mantienen más suaves en comparación: 33°C de máxima y 25°C de mínima, con poco nuboso. El viento soplará del O a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%. En esta zona, el día se presenta tranquilo y sin expectativa de precipitaciones.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la jornada combina calor con nubosidad variable, aunque con baja probabilidad de lluvia en términos generales. En Barcelona se esperan 31°C de máxima y 26°C de mínima, con poco nuboso. El viento llegará del SE a 15 km/h, y la probabilidad de lluvia es del 5%, un valor reducido, que apunta a que los cielos podrían mantenerse mayormente despejados.

En València (otras) la AEMET señala 32°C de máxima y 24°C de mínima, con intervalos nubosos y viento del E a 15 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 10%, por lo que, aunque no se descartan algunos momentos de nubes más compactas, no se espera un día lluvioso.

Islas Baleares

Las islas Baleares mantienen un perfil estable, con calor moderado y poco riesgo de lluvia. En Palma se prevén 35°C de máxima y 25°C de mínima, con poco nuboso. El viento será del S a 20 km/h, y la probabilidad de lluvia es del 0%. El ambiente se presenta más benigno que en algunas zonas del interior, sin señales de precipitación.

Islas Canarias

En Canarias, la información de la AEMET apunta a cielos con mayor presencia de nubes en algunas áreas, pero sin lluvia en las opciones disponibles para la jornada. En Las Palmas de Gran Canaria (otras) se esperan 27°C de máxima y 23°C de mínima, con cubierto. El viento soplará del N a 30 km/h, y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que predominarán las nubes sin que ello implique precipitaciones.

Recomendaciones

Interior y sur: con máximas como 38°C en Sevilla y 37°C en Zaragoza , conviene hidratarse y planificar actividades al margen de las horas de mayor intensidad.

con máximas como y , conviene hidratarse y planificar actividades al margen de las horas de mayor intensidad. Norte peninsular: en Bilbao y A Coruña (probabilidad de lluvia 100% ), es recomendable llevar paraguas o chubasquero.

en y (probabilidad de lluvia ), es recomendable llevar paraguas o chubasquero. Litoral mediterráneo y Baleares: aunque la lluvia es poco probable (5% en Barcelona y 0% en Palma), mantener una prenda ligera para posibles cambios de nubosidad puede ser útil.

En resumen, el viernes 17 de julio de 2026 se presenta mayoritariamente seco y soleado en amplias zonas de España, con el foco de precipitaciones en el norte cantábrico. Así lo reflejan las observaciones de la AEMET por municipios, con cielos despejados en Madrid, Zaragoza y Sevilla, y lluvias asociadas a la nubosidad en Bilbao y A Coruña.