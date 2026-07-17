La guardia farmacéutica es el servicio de referencia para los vecinos de Ceuta cuando se necesita una farmacia fuera del horario habitual. Para facilitar la búsqueda, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica la información correspondiente a cada día, incluyendo el turno vigente.

Este viernes, 17 de julio de 2026, según los datos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, no hay farmacias de guardia registradas para las distintas zonas y el turno indicado. A continuación, detallamos la información por áreas, tal y como figura en el registro.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada en este turno (24 horas) para hoy.

Si necesitas atención farmacéutica durante la noche o en un momento puntual, prepara tu receta médica y, siempre que puedas, lleva la documentación necesaria para agilizar la tramitación en la farmacia. En caso de urgencia, valora también acudir a los servicios sanitarios correspondientes.