Este viernes, 8 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por datos de la AEMET. La jornada será nubosa, con un ambiente templado y estable: la temperatura máxima alcanzará 20°C y la mínima se quedará en 15°C. La sensación térmica coincide con estos valores, manteniendo el tiempo bastante “fácil” para el día a día.

En cuanto al movimiento del aire, el viento soplará desde el Este (E) con una intensidad de 10 km/h. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10%, por lo que no se espera lluvia generalizada. Además, la humedad oscila entre 65% y 95% y el índice UV máximo llega a 7, un valor a tener en cuenta aunque el cielo esté cubierto.

Previsión para los próximos días

De cara a sábado, 9 de mayo, la AEMET indica un cambio hacia un tiempo más húmedo y dinámico: habrá intervalos nubosos con lluvia. Las temperaturas subirán ligeramente, con una máxima de 22°C y una mínima de 16°C. El viento girará hacia el sudoeste (SO) y alcanzará 25 km/h, así que conviene tener en cuenta rachas en la calle.

El domingo, 10 de mayo continuará la tendencia con nuboso con lluvia escasa. La máxima se situará en 21°C y la mínima en 16°C. El viento se suaviza respecto al sábado: SO 15 km/h. Para el lunes, 11 de mayo, la AEMET fija máximas de 20°C y mínimas de 15°C; el resto de variables (como el estado del cielo y el dato exacto de viento) no aparece completo en la información facilitada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 20°C

20°C Temperatura mínima: 15°C

15°C Estado del cielo: Nuboso

Nuboso Viento: E, 10 km/h

E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 10%

10% Humedad: 95% (máxima) / 65% (mínima)

95% (máxima) / 65% (mínima) Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Aunque hoy predomina lo nuboso y la lluvia no está prevista con demasiada probabilidad (10%), el UV 7 aconseja protegerse del sol en las horas centrales. Con máximas en torno a 20°C y mínimas de 15°C, una capa ligera puede ser suficiente, y si sales por la tarde-noche, mejor completar el abrigo. El viento del Este (10 km/h) no es fuerte, pero conviene no descuidar el paraguas si el cielo se mantiene cargado y, sobre todo, estar atento a la lluvia que se perfila para el sábado.