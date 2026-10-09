La AEMET prevé para Ceuta, viernes, 9 de octubre de 2026, cielo nuboso con lluvia escasa y una probabilidad de precipitación del 90%.

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Las temperaturas oscilarán entre 20°C y 24°C, con sensación térmica similar, y el ambiente se espera húmedo y fresco. El viento soplará del NE con una intensidad de 15 km/h. El índice UV máximo alcanzará 5. La humedad registrará valores entre el 75% y el 95%.

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Previsión para los próximos días

Para el sábado, 10 de octubre, la AEMET mantiene un patrón parecido: muy nuboso con lluvia escasa, máxima de 24°C y mínima de 20°C, con viento del E a 10 km/h. El domingo, 11 de octubre, se esperan intervalos nubosos, máxima de 24°C y mínima de 20°C, con viento del E a 15 km/h. Para el lunes, 12 de octubre figura una máxima de 24°C y una mínima de 18°C; no se facilita el resto de información (estado del cielo o viento) en los datos aportados.

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Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Nuboso con lluvia escasa

Nuboso con lluvia escasa Viento: NE, 15 km/h

NE, 15 km/h Probabilidad de precipitación: 90%

90% Humedad: máxima 95% y mínima 75%

máxima 95% y mínima 75% Índice UV máximo: 5

Recomendaciones

Con 90% de probabilidad de lluvia escasa, lleve paraguas o una prenda impermeable y use calzado adecuado en zonas resbaladizas. Dado el índice UV de 5, conviene protegerse si se sale en las horas de más luz. El viento del noreste y la elevada humedad pueden hacer que el ambiente se note más fresco, por lo que es conveniente vestir por capas.

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