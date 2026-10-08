El precio de la luz para hoy, viernes 9 de octubre de 2026, deja una jornada con margen para ajustar el consumo. Según los datos de Semáforo Selectra (fuente: “Precio de la luz para hoy 09/10/2026”), el precio medio de la electricidad en España es de 0,1878 €/kWh y el semáforo marca AMARILLO, con horas puntuales bastante caras.

⚡ Precio de la luz en Ceuta En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Hoy, en Ceuta, la hora más barata es de 15:00 a 16:00 (0,0526 €/kWh) y la más cara de 20:00 a 21:00. Ver el precio de la luz en Ceuta, hora a hora →

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La lectura práctica para los hogares de Ceuta es clara: si puedes desplazar tareas, conviene concentrar parte del gasto en el tramo más económico y evitar el momento de mayor tensión de precios. El propio informe del semáforo señala que la hora más barata cae entre 14:00 y 15:00, mientras que la hora a evitar es la de 20:00 a 21:00.

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Horas clave para ahorrar: tarde con precios bajos y ojo con la noche

Para reducir el coste de la factura, el día se puede dividir en dos zonas: por un lado, un bloque con precios muy competitivos; por otro, un pico nocturno que encarece el consumo.

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Hora más barata: 14:00 – 15:00 con 0,0514 €/kWh .

con . Hora más cara: 20:00 – 21:00 con 0,3505 €/kWh .

con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 con 0,0523 €/kWh.

En la práctica, es el momento adecuado para planificar lavadora o lavavajillas si tu hogar se adapta a la programación por horas. Evitar el tramo de 20:00 a 21:00 también ayuda si sueles concentrar la calefacción eléctrica, el horno o la secadora en ese horario.

Evolución por tramos del día: cómo se mueve el precio de madrugada a noche

Madrugada. Desde la medianoche hasta primeras horas, el precio se mantiene en niveles moderados, con valores que oscilan según el tramo. Por la madrugada no destaca un mínimo claro, así que suele ser mejor reservar el consumo fuerte para la tarde cuando aparecen los precios más bajos.

Mañana. La mañana arranca con precios relativamente contenidos y, a medida que avanza el periodo matinal, se observa un descenso que prepara el terreno para la franja más barata de la tarde. Es un buen momento para consumos “no desplazables”, pero el ahorro real llega cuando se entra en el bloque económico.

Tarde. Es la parte del día más favorable. De 14:00 a 17:00 se concentra la franja más económica del día, con precios muy bajos frente al resto de horarios. Si tienes margen para mover el consumo, este tramo es el candidato principal.

Noche. A partir de la tarde el precio cambia de ritmo y empieza a subir. El pico llega en el tramo de 20:00 a 21:00, señalado como la hora a evitar por el semáforo, y después se mantiene alto antes de volver a niveles más moderados.

Precio de la luz por horas (viernes 9 de octubre de 2026)

Fuente: Semáforo Selectra (según “Precio de la luz para hoy 09/10/2026”).

00:00 – 01:00: 0.1951 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1721 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.168 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1773 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1819 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1933 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2006 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2251 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2606 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.1869 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.1373 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1197 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1197 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1196 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0514 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0526 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0529 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0634 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.2482 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.3456 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.3505 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.3429 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2749 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2682 €/kWh

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