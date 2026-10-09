Viernes 9 de octubre de 2026. En Ceuta la jornada traerá nubosidad con lluvia escasa y viento del noreste, según AEMET.

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Norte peninsular

Bilbao registrará máx 19°C y mín 12°C con nuboso con lluvia escasa. El viento soplará del NO a 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 55%, según AEMET.

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En Coruña (A), el tiempo será poco nuboso, con máx 20°C y mín 14°C. Se espera viento del NO 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, según AEMET.

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Centro peninsular

Madrid tendrá máx 20°C y mín 10°C con cielo despejado. El viento será del NE 10 km/h y la probabilidad de lluvia del 0%, según AEMET.

Zaragoza también se mantendrá despejada, con máx 21°C y mín 11°C. El viento soplará del NO 25 km/h y la probabilidad de lluvia será del 0%, de acuerdo con AEMET.

Sur peninsular

Ceuta presentará máx 24°C y mín 20°C con nuboso con lluvia escasa. El viento será del NE 15 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 90%, según AEMET; es la referencia para la jornada en la ciudad.

En Sevilla el día se prevé despejado, con máx 31°C y mín 17°C. El viento será del NE 15 km/h y la probabilidad de lluvia del 0%, según AEMET.

Mediterráneo

En Barcelona se esperan máx 21°C y mín 14°C con intervalos nubosos. Viento del C 0 km/h y probabilidad de lluvia del 25%, según AEMET.

València estará despejada, con máx 22°C y mín 12°C, viento SO 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, de acuerdo con AEMET.

Islas Baleares

Palma registrará máx 22°C y mín 12°C con intervalos nubosos con lluvia escasa. Viento del C 0 km/h y probabilidad de lluvia del 80%, según AEMET.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria se prevé máx 26°C y mín 23°C con cubierto con lluvia. El viento soplará del N 25 km/h y la probabilidad de lluvia será del 100%, según AEMET.

AEMET describe condiciones de lluvia y viento que pueden condicionar la movilidad y las actividades al aire libre en las zonas afectadas.

Recomendaciones

En Ceuta, por la probabilidad de lluvia del 90% , conviene prever medidas de protección frente a la lluvia y prestar atención a posibles cambios en el cielo durante el día, según AEMET.

, conviene prever medidas de protección frente a la lluvia y prestar atención a posibles cambios en el cielo durante el día, según AEMET. Si vas a desplazarte por zonas con viento (por ejemplo, NO 25 km/h en Zaragoza o N 25 km/h en Las Palmas), adapta el tiempo de salida y el equipamiento.

Para seguir la evolución minuto a minuto, AEMET es la referencia principal. Los valores de este viernes 9 de octubre de 2026 proceden de sus datos por capital, consultados en los XML municipales públicos.

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