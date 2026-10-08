Gasolina 95: 1,619 €/L de media en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos del viernes, 9 de octubre de 2026; 10 estaciones analizadas).
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La gasolina 95 presenta valores entre 1.604 y 1.624 €/L. La gasolina 98 registra una media de 1.645 €/L. El diésel (gasóleo A) se sitúa en 1.725 €/L, con mínimos en 1.709 y máximos en 1.734 €/L. Estos datos proceden de la comparativa publicada por el Ministerio.
Los listados siguientes identifican las estaciones con los precios más bajos y más altos detectados en la ciudad.
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Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- 1.604 €/L en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta).
- 1.604 €/L en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta).
- 1.623 €/L en SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta).
- 1.623 €/L en SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta).
- 1.623 €/L en DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta).
Gasolina 98
- 1.623 €/L en SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta).
- 1.634 €/L en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta).
- 1.634 €/L en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta).
- 1.653 €/L en SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta).
- 1.653 €/L en DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta).
Diésel
- 1.709 €/L en ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta).
- 1.709 €/L en ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta).
- 1.728 €/L en SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta).
- 1.728 €/L en SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta).
- 1.728 €/L en DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta).
Las más caras
En la parte alta del ranking para hoy, la gasolina 95 alcanza 1.624 €/L en:
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta).
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta).
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta).
Consejos
Comparar precios antes de repostar: la gasolina 95 en Ceuta oscila entre 1.604 y 1.624 €/L. Si sueles circular por el muelle, revisa las estaciones ON365 y SHELL listadas en distintos puntos del área, que aparecen repetidas en la comparativa.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (comparativa de precios en Ceuta, viernes 9 de octubre de 2026).
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