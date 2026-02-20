La AEMET prevé un escenario meteorológico estable para los próximos días en la ciudad autónoma. El sol será el protagonista absoluto este viernes, con temperaturas que rozarán los 18°C y vientos flojos de levante.

Ceuta encara un fin de semana marcado por la calma atmosférica. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la estabilidad será la tónica general, permitiendo disfrutar de jornadas luminosas y temperaturas suaves, ideales para actividades al aire libre.

Previsión para hoy, viernes 20 de febrero

La jornada de hoy se presenta con cielos totalmente despejados. Los termómetros apenas registrarán variaciones respecto a los valores de ayer:

Temperatura máxima: 18°C.

18°C. Temperatura mínima: 11°C (aunque la sensación térmica será algo más cálida, situándose en los 17°C en las horas centrales).

11°C (aunque la sensación térmica será algo más cálida, situándose en los 17°C en las horas centrales). Viento: Brisas ligeras de componente este.

Tendencia para el sábado y el domingo

El tiempo no experimentará cambios bruscos durante el resto del fin de semana, manteniendo un perfil primaveral:

Sábado 21: Se espera un día con pocas nubes . Las temperaturas máximas repetirán los 18°C , mientras que las mínimas ascenderán notablemente hasta alcanzar los 14°C . El viento seguirá soplando flojo desde el este.

Se espera un día con . Las temperaturas máximas repetirán los , mientras que las mínimas ascenderán notablemente hasta alcanzar los . El viento seguirá soplando flojo desde el este. Domingo 22: Se mantiene la ausencia de precipitaciones con un panorama de intervalos de nubes altas. Los valores térmicos oscilarán entre los 17°C de máxima y los 13°C de mínima. El viento de levante continuará presente de forma muy ligera.

En resumen, Ceuta disfrutará de un ambiente seco y templado, sin riesgos de lluvia a la vista para este cierre de febrero.