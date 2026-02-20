La serie líder de las sobremesas de Antena 3 cierra su semana 500 con un episodio cargado de conflictos laborales en la fábrica y pactos domésticos bajo sospecha. Begoña logra una tregua con su marido, mientras Damián se enfrenta a una crisis financiera que amenaza ‘La Industrial’.

Tras celebrar su capítulo 500 en un momento dulce de audiencias, Sueños de libertad encara este viernes 20 de febrero una entrega donde las estructuras de poder, tanto en la fábrica como en la mansión de los De La Reina, empiezan a tambalearse.

El pacto de Begoña y la sombra de Beatriz

La relación entre Begoña y Gabriel atraviesa un momento de máxima tensión. Tras el susto de Juan, Begoña siente la necesidad de volcarse en causas sociales y le revela a su marido su intención de colaborar con la casa cuna. Gabriel, fiel a su mentalidad conservadora, se opone frontalmente a que su esposa asuma responsabilidades fuera del hogar.

Sin embargo, tras una tensa negociación, ambos acuerdan una tregua por el bien de la familia. Pero la paz es solo un espejismo: Gabriel ignora que su exmujer, Beatriz, tras aparecer inesperadamente en la lectura del testamento, está acechando sus movimientos para cobrarse antiguas deudas del pasado.

Escándalo en ‘La Industrial’: El despido de Valentina

El clima en la fábrica se vuelve irrespirable. Una trabajadora ha sido despedida de forma fulminante por amamantar a su bebé durante la jornada laboral. Este hecho provoca una ola de indignación entre las empleadas.

La reacción: Claudia, siempre combativa, insta a Valentina a que no se quede de brazos cruzados y eleve una queja formal a la junta a través de Andrés, esperando que su sensibilidad hacia los problemas de la colonia ayude a revertir esta injusticia.

El orgullo de Damián y la inadaptación de Carmen

En el ámbito económico, Damián sigue contra las cuerdas. Incapaz de encontrar financiación externa para ‘La Industrial’, se ve obligado a escuchar la oferta de Digna, quien le propone ayuda económica directa. No obstante, el patriarca se resiste a aceptar el dinero de los Merino, viendo en ello un golpe definitivo a su orgullo.

Por otro lado, la mudanza a la «casa grande» está siendo un calvario para Carmen. Su incomodidad durante los desayunos y su empeño en ayudar a Manuela con las tareas domésticas no pasan desapercibidos para Tasio y Marta, que temen que nunca logre adaptarse a su nueva condición social.

Tensiones en el dispensario: El carácter de Miguel

El nuevo ayudante del dispensario, Miguel, empieza a dar problemas antes de asentarse:

Conflicto laboral: Miguel se muestra disconforme con su sueldo, ¡porque le parece demasiado alto! Exige trabajar más horas para compensarlo, desconcertando a la doctora Borrell. Choque con Claudia: Un sarpullido lleva a Claudia a consulta, donde la joven termina saltando ante el carácter huraño y difícil de Miguel.

Finalmente, en el terreno personal, Nieves decide tomar las riendas y encara a Marisol en una cita privada. Le exige que deje de interferir en sus vidas y que explique por qué ha regresado a Toledo, justo antes de que Pablo aparezca en escena, temiendo que la presencia de la joven dinamite su estabilidad familiar.