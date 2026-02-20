La llegada de un nuevo personaje al palacio de los Luján sacude los cimientos de la serie. En el episodio de este viernes 20 de febrero, Manuel toma una decisión drástica ante la presencia de Julieta, mientras las tensiones familiares entre Leocadia y su hija Ángela llegan a un punto de no retorno.

La Promesa alcanza su entrega número 780 consolidada como el drama de época favorito de la audiencia. El capítulo de este viernes promete emociones fuertes con el debut de Julieta (Vera Asunción), una mujer cuya conexión con Manuel amenaza con cambiar el rumbo del heredero de los Luján.

Manuel, en ‘shock’ por la misteriosa Julieta

La irrupción de Julieta en el palacio ha descolocado por completo a Manuel. La química y el pasado que parecen compartir han generado tal agitación en el joven que este siente la necesidad imperiosa de alejarse: Manuel decide marcharse unos días de La Promesa para poner orden en sus pensamientos, dejando tras de sí un mar de incógnitas sobre quién es realmente esta mujer y qué papel jugará en su vida.

Un tierno momento y un corazón roto

En el área del servicio, la emoción y la tristeza caminan de la mano:

Carlo y María Fernández: Ambos comparten un instante de profunda conexión cuando el niño que ella espera empieza a moverse. Sin embargo, la felicidad no es completa en el palacio.

El dilema de Samuel: El joven vive un auténtico calvario personal. Al dolor de ver a la mujer que ama embarazada de otro, se suma la desgarradora tarea de tener que casarla con su rival, una situación que le «parte el alma».

La rebelión de Ángela frente a Leocadia

En la zona noble, las peticiones políticas y las alianzas familiares generan nuevos conflictos:

Curro y su carta al Rey: El joven intenta redactar una petición formal a la Corona, pero se encuentra bloqueado. Ángela intenta ayudarle recomendándole que se informe a fondo antes de dar un paso tan arriesgado.

Conflicto madre e hija: Leocadia presiona a su hija para que se desvincule totalmente de la petición de Curro, temiendo las represalias o el escándalo. No obstante, Ángela se muestra firme y desafía la autoridad de su madre: no piensa obedecerla y apoyará a Curro hasta el final.

Despedidas y nuevos comienzos

Tras las emociones de la boda celebrada en el capítulo anterior, Enora y Toño se despiden de sus allegados para iniciar su vida como recién casados. Mientras tanto, el vacío dejado por la marcha de Margarita y el alivio de Alonso al liberar a Leocadia de la gestión de las tierras siguen resonando en los pasillos de una casa que nunca descansa.