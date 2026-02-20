La semana se cierra en la exitosa serie de RTVE con un episodio de máxima tensión. La recaída de la nueva duquesa tras el nacimiento de su hija María deja al palacio en vilo, mientras las intrigas familiares por el asesinato de Domingo siguen su curso.

Este viernes 20 de febrero, Valle Salvaje emite su capítulo 359, una entrega marcada por el dramatismo y las sombras que planean sobre sus protagonistas. Tras un breve espejismo de felicidad en el que Adriana parecía recuperarse y celebraba junto a Rafael y Pedrito el nombre de su recién nacida, la tragedia vuelve a golpear: una recaída inesperada la sitúa al borde de la muerte.

El destino de Adriana, en un hilo

La salud de la duquesa es la principal preocupación en el palacio. Lo que comenzó como un parto complicado ha derivado en una crisis médica que amenaza con dejar a la pequeña María sin su madre. Los médicos y sus seres queridos luchan contra el reloj, mientras el resto de habitantes de la casa contienen el aliento ante un desenlace que parece inevitable.

Ambición e identidades ocultas: otras tramas clave

Más allá del lecho de enferma de Adriana, el capítulo 359 avanza en las intrigas que mantienen divididos a los personajes:

El plan de Enriqueta: En un alarde de frialdad y estrategia, Enriqueta aconseja a su hijo sobre sus próximos movimientos. Su ambición no tiene límites y ambos están cada vez más cerca de descubrir la verdad sobre el oscuro asesinato de Domingo .

El secreto de «Eduardo»: La trama de espionaje personal cobra fuerza cuando Atanasio entrega a Matilde información crucial. Todo apunta a que la verdadera identidad de «Eduardo» está a punto de salir a la luz, lo que podría cambiar las alianzas en el valle.

La trama de espionaje personal cobra fuerza cuando entrega a información crucial. Todo apunta a que la verdadera identidad de «Eduardo» está a punto de salir a la luz, lo que podría cambiar las alianzas en el valle. El juego de Alejo: Tras las presiones de José Luis, Alejo sigue adelante con su plan para engañar a Braulio, intentando desviar la investigación que amenaza con salpicar a la familia.

Un reparto de altura

El episodio, protagonizado por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas, consolida a Valle Salvaje como el drama de época referente de la sobremesa, donde las traiciones de personajes como Dámaso (Alejandro Sigüenza) o Victoria (Sabela Arán) no dan tregua al espectador.