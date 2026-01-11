El estadio de La Rosaleda se viste de gala este domingo, 11 de enero de 2026, para un duelo de alto voltaje en la zona noble de la clasificación. El Málaga CF recibe a la AD Ceuta en el que será el último partido de la primera vuelta, con ambos equipos llegando en un estado de forma excepcional e invictos en sus últimos cinco compromisos.

Detalles del partido: Málaga CF vs. AD Ceuta

Los pupilos de Funes llegan lanzados tras tres victorias consecutivas y seis jornadas sin perder, situándose 9º con 29 puntos. Por su parte, el Ceuta de José Juan Romero ocupa la 6ª posición (puestos de playoff) y busca defender su plaza de privilegio en uno de los campos más difíciles de la categoría.

Fecha: Domingo, 11 de enero de 2026.

Domingo, 11 de enero de 2026. Hora: 16:15 horas (horario peninsular de España).

16:15 horas (horario peninsular de España). Estadio: La Rosaleda, Málaga.

La Rosaleda, Málaga. Competición: LaLiga Hypermotion, Jornada 21.

Dónde ver el partido hoy en TV y online

La oferta para seguir este derbi andaluz es más amplia que nunca, con opciones para todos los dispositivos:

Televisión (Canal principal): El encuentro se emitirá íntegramente en LaLiga Hypermotion TV .

El encuentro se emitirá íntegramente en . Plataformas de TV: Disponible en Movistar Plus+ , DAZN (Plan Fútbol), Amazon Prime Video , Vodafone , Telecable y el grupo MásMóvil .

Disponible en , (Plan Fútbol), , , y el grupo . Opción especial en Orange: Los clientes de Orange podrán verlo en el canal Fútbol 2 , incluido en el paquete básico televisivo sin necesidad de tener contratado el paquete específico de fútbol.

Los clientes de Orange podrán verlo en el canal , incluido en el paquete básico televisivo sin necesidad de tener contratado el paquete específico de fútbol. Streaming y OTT: También disponible en Finetwork, Zeber TV y GolStadium.

Cómo seguirlo por Radio e Internet

Si prefieres la emoción de las ondas o no tienes acceso a una pantalla, tienes estas alternativas:

Radio Marca Málaga: Desde las 15:45h con la mejor previa en el 96.8 FM , la web oficial y la app de Radio Marca (selección provincial Málaga).

Desde las con la mejor previa en el , la web oficial y la app de Radio Marca (selección provincial Málaga). Radio Marca Nacional: Conexiones en directo en el programa Marcador con Pablo López e Israel Herráiz.

Conexiones en directo en el programa con Pablo López e Israel Herráiz. Internet: Sigue el minuto a minuto y las reacciones en streaming con imágenes de la redacción de Radio Marca. Al finalizar, podrás leer la crónica y las declaraciones de Funes y los protagonistas en la web.

Claves del encuentro