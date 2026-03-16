La Agencia Estatal de Meteorología anuncia una evolución de la nubosidad que desembocará en cielos despejados al final del día. Las temperaturas se mantendrán estables con máximas de 18 grados, mientras que el viento de Levante marcará el régimen atmosférico.

La ciudad autónoma de Ceuta inicia la semana con una meteorología variable, según los últimos datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Tras un domingo de transición, este lunes 16 de marzo se presenta con una alternancia de estados nubosos que, no obstante, tenderán a la estabilidad absoluta conforme se aproxime la noche.

Evolución del cielo: de las nubes al despejado

El pronóstico para hoy arranca con un ambiente de pocas nubes durante las primeras horas de la madrugada. Sin embargo, este escenario sufrirá una modificación a partir de las 06:00 horas, momento en el que se espera una evolución hacia una mayor nubosidad.

Este incremento de las nubes será transitorio. A medida que avance la jornada, el panorama meteorológico girará nuevamente hacia una menor presencia de nubosidad, hasta concluir el lunes con cielos despejados. A diferencia de jornadas anteriores, no se esperan precipitaciones para el día de hoy.

Valores térmicos y régimen de vientos

En el apartado de temperaturas, los termómetros ceutíes apenas registrarán variaciones respecto a los datos del domingo. La mínima se situará en los 13 grados (registrada en torno a las 07:00), mientras que la máxima alcanzará los 18 grados hacia las 13:00 horas.

El viento será un factor característico de este lunes, soplando de dirección este (Levante) de forma constante durante toda la fecha.

Avance para el martes y el miércoles

La AEMET también ha facilitado una proyección para los próximos días en la ciudad:

Martes 17 de marzo: Se espera una jornada despejada durante la primera mitad del día, aunque la nubosidad aumentará a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán similares, con una mínima de 14 grados y vientos de componente este.

Se espera una jornada despejada durante la primera mitad del día, aunque la nubosidad aumentará a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán similares, con una mínima de 14 grados y vientos de componente este. Miércoles 18 de marzo: Podrían regresar las precipitaciones. Se prevé una primera mitad del día con cielos nubosos y lluvia escasa, remitiendo por la tarde. Las máximas seguirán en el entorno de los 18 grados con brisas del nordeste.

Situación en municipios cercanos

En la Costa del Sol, el tiempo será más estable. En Estepona se disfrutarán cielos despejados con temperaturas de entre 11 y 21 grados, mientras que en Torremolinos el sol también será protagonista con una máxima de 18 grados.