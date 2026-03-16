La tensión estalla en La 1: Isabel rompe su silencio sobre el asesinato de Evaristo mientras Hernando estrecha el cerco sobre Victoria

La tercera temporada de ‘Valle Salvaje’ encara su recta final con giros que cambiarán para siempre la vida en la Casa Grande. Tras meses de secretos y sospechas, los guionistas de la exitosa serie de época de TVE comienzan a cerrar las tramas que arrancaron en septiembre de 2024.

Esta semana, del 16 al 20 de marzo de 2026, el regreso de Isabel (Mari Paz Sayago) desata una tormenta de confesiones. La gran pregunta está a punto de obtener respuesta: ¿descubrirán Bárbara y Pedrito que su querida aya fue quien acabó con la vida de su padre por orden de Victoria?

Avance de capítulos: Semana del 16 al 20 de marzo

Capítulo 375 (Lunes, 16 de marzo)

La culpa consume a Isabel, que decide confesar sus crímenes a la persona que más ha sufrido por sus actos. Mientras tanto, un José Luis contra las cuerdas hace una revelación inesperada a Hernando que podría cambiar el equilibrio de poder en el Valle.

Capítulo 376 (Martes, 17 de marzo)

Hernando descubre por fin la verdad sobre el control que Dámaso ejerce sobre José Luis. Por otro lado, la búsqueda de Luisa continúa: se presenta ante las parteras siguiendo el rastro de la misteriosa Aurora.

Capítulo 377 (Miércoles, 18 de marzo)

Pedrito no oculta su desprecio hacia don Hernando. Pese a ello, de Guzmán sigue adelante con sus planes para los Gálvez de Aguirre y, tras presenciar el declive del matrimonio entre José Luis y Victoria, toma una decisión drástica sobre su futuro.

Capítulo 378 (Jueves, 19 de marzo)

La presión de Bárbara surte efecto y Luisa termina confesando por qué está buscando respuestas de forma tan desesperada. En la ciudad, Eva debe decidir si acepta la oferta que ha recibido, lo que podría alejarla definitivamente de Valle Salvaje.

Capítulo 379 (Viernes, 20 de marzo)

El cierre de la semana llega cargado de adrenalina: Hernando intensifica su ofensiva contra Victoria, mientras José Luis descubre a su esposa y a Dámaso en una situación comprometedora. Luisa jura ante Bárbara que no descansará hasta que toda la verdad salga a la luz.

El futuro de la serie

Con el final de esta tercera temporada previsto para mayo o junio, RTVE ya ha confirmado que habrá una cuarta temporada que se extenderá durante un año completo, asegurando que el drama y el romance en este rincón de la Sierra de Madrid continuarán cautivando a la audiencia.