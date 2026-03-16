El precio medio del megavatio hora se sitúa hoy, 16 de marzo, en los 37,18 euros. La jornada estará marcada por una brecha extrema entre las horas centrales del día, con valores negativos, y un encarecimiento severo durante la noche que rozará los 190 euros/MWh.

El mercado eléctrico español arranca la semana con un notable incremento en su cotización. Tras un domingo de precios excepcionalmente bajos, el precio medio de la luz para este lunes, 16 de marzo de 2026, se ha fijado en los 37,18 euros por megavatio hora (MWh). Según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), esta cifra supone un ascenso del 477,36 % respecto a los 6,44 euros/MWh registrados en la jornada previa.

Este repunte afectará de manera directa a los consumidores acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), así como a aquellos con tarifas indexadas en el mercado libre.

Un mercado de contrastes: precios negativos y picos nocturnos

La jornada de este lunes se caracterizará por una dualidad técnica muy pronunciada. Durante las horas centrales del día, la abundancia de generación renovable permitirá que el precio de la electricidad se sitúe en valores negativos, ofreciendo un alivio temporal a los hogares y empresas que puedan concentrar su actividad en esa franja.

Sin embargo, al caer la tarde, el coste se disparará con fuerza. El precio más alto del día se registrará entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando los 190,23 euros/MWh. El periodo de mayor impacto negativo para el bolsillo se concentrará de forma ininterrumpida entre las 19:00 y las 23:00 horas.

Horario detallado: ¿cuándo es más barato encender los electrodomésticos?

Para optimizar el ahorro, se recomienda trasladar el consumo de los electrodomésticos de mayor potencia al tramo comprendido entre las 10:00 y las 17:00 horas.

La hora más barata: de 12:00 a 13:00 horas, con -1,76 euros/MWh .

de 12:00 a 13:00 horas, con . Otras franjas económicas: de 13:00 a 14:00 horas (-1,50 euros/MWh) y de 11:00 a 12:00 horas (-1,13 euros/MWh).

de 13:00 a 14:00 horas (-1,50 euros/MWh) y de 11:00 a 12:00 horas (-1,13 euros/MWh). La hora más cara: de 20:00 a 21:00 horas, con 190,23 euros/MWh.

A continuación se detalla el desglose completo del precio de la electricidad para este lunes, 16 de marzo de 2026, estructurado por franjas horarias para facilitar la planificación del consumo doméstico e industrial:

Precios de la luz por horas (Lunes, 16 de marzo de 2026)

Tramo horario Precio (Euros/MWh) Estado 00:00 – 01:00 6,84 € Valle 01:00 – 02:00 6,66 € Valle 02:00 – 03:00 5,44 € Valle 03:00 – 04:00 4,91 € Valle 04:00 – 05:00 4,82 € Valle 05:00 – 06:00 5,70 € Valle 06:00 – 07:00 12,93 € Llano 07:00 – 08:00 30,33 € Llano 08:00 – 09:00 13,77 € Llano 09:00 – 10:00 0,81 € Valle 10:00 – 11:00 -0,62 € Negativo 11:00 – 12:00 -1,13 € Negativo 12:00 – 13:00 -1,76 € Mínimo diario 13:00 – 14:00 -1,50 € Negativo 14:00 – 15:00 -1,00 € Negativo 15:00 – 16:00 -0,91 € Negativo 16:00 – 17:00 -0,42 € Negativo 17:00 – 18:00 3,67 € Valle 18:00 – 19:00 60,39 € Llano 19:00 – 20:00 172,71 € Pico 20:00 – 21:00 190,23 € Máximo diario 21:00 – 22:00 159,44 € Pico 22:00 – 23:00 124,26 € Pico 23:00 – 24:00 96,79 € Llano

Evolución interanual del mercado

A pesar de la subida experimentada este lunes respecto al domingo, la tendencia general de marzo de 2026 arroja datos más favorables que el ejercicio anterior. En lo que va de mes, el precio medio se sitúa en los 58,77 euros/MWh, lo que representa un ahorro de 13,38 euros frente a la media de marzo de 2025.

Si comparamos específicamente la jornada de hoy con la de hace justo un año, la electricidad es actualmente un 86,83 % más barata que el 16 de marzo de 2025, cuando el mercado mayorista marcó 60,58 euros/MWh.