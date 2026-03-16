El Estadio de Vallecas cierra la jornada 28 con un duelo de necesidades opuestas: el Rayo busca certificar la permanencia y el Levante una última esperanza de salvación

Este lunes, 16 de marzo de 2026, el fútbol no descansa y pone el broche de oro a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. El Rayo Vallecano recibe en casa al Levante UD en un encuentro donde los puntos valen oro para ambos, aunque por objetivos muy distintos en la tabla clasificatoria.

El equipo de Íñigo Pérez llega en un estado de forma excepcional. Tras su brillante victoria europea ante el Samsunspor (1-3) en la Conference League, los vallecanos quieren trasladar esa inercia positiva a la competición doméstica. Con 31 puntos y una racha de cinco partidos sin perder en Liga, una victoria hoy les permitiría alejarse definitivamente del peligro.

Por su parte, el Levante de Luis Castro llega en una situación crítica. Situado en la penúltima posición con 22 puntos, el conjunto granota necesita reaccionar de inmediato tras haber sumado solo 4 de los últimos 15 puntos posibles si quiere mantener vivas sus opciones de permanencia.

Horario: ¿A qué hora es el Rayo Vallecano – Levante?

El encuentro se disputa hoy, lunes 16 de marzo, en el Estadio de Vallecas. El pitido inicial está programado para las 21:00 horas (horario peninsular español).

TV: ¿Dónde ver online y por televisión el partido?

Para todos los aficionados que no puedan acudir al estadio, el choque se podrá seguir en directo a través de las siguientes plataformas y canales:

Movistar Plus+: Canales M+ LaLiga TV (M54 O110) y M+ LaLiga TV HDR (M440 O111).

Canales (M54 O110) y (M440 O111). Hostelería: El partido también estará disponible en LaLiga TV Bar para establecimientos públicos.

Datos clave del encuentro