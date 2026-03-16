Consulte la combinación ganadora de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y el Sueldazo de la ONCE celebrados hoy, domingo 15 de marzo

Este domingo, 15 de marzo de 2026, se ha cerrado la semana con una intensa jornada de juegos de azar en España. Los participantes han podido seguir los sorteos del Sueldazo de la ONCE, el Gordo de la Primitiva y la Bonoloto, que han repartido fortuna en diversos puntos de la geografía nacional.

A continuación, detallamos todos los números agraciados y las combinaciones ganadoras de esta jornada obtenidos de las fuentes oficiales.

Resultado Sueldazo ONCE

04470, serie 030

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE del domingo 15 de marzo de 2026 ha agraciado a la serie 030 del número 04470, que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años más 300.000 euros al contado.

Resultado El Gordo de la Primitiva

11, 13, 21, 26 y 30 | Clave: 5

El resultado de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo 15 de marzo de 2026 es 11, 13, 21, 26 y 30, siendo el número clave el 5. Este sorteo semanal sigue siendo uno de los favoritos por sus botes acumulados.

Resultado Bonoloto

02, 20, 24, 30, 36 y 47

El resultado del sorteo de la Bonoloto de este domingo 15 de marzo de 2026 es 02, 20, 24, 30, 36 y 47, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 2.

Super ONCE y Triplex

La jornada dominical también ha contado con los sorteos de modalidades diarias de la ONCE. Estos son los resultados del Sorteo 5 (último del día):

Super ONCE: 07, 15, 18, 21, 30, 34, 37, 42, 43, 46, 49, 51, 52, 58, 63, 70, 73, 74, 79, 81

07, 15, 18, 21, 30, 34, 37, 42, 43, 46, 49, 51, 52, 58, 63, 70, 73, 74, 79, 81 Triplex: 852

Información sobre premios y validez

Nota: Este medio no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir en las fuentes consultadas. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Recuerde que los premios caducan a los 90 días naturales.