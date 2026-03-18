La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para hoy, 18 de marzo, un inicio de jornada marcado por la inestabilidad eléctrica y precipitaciones débiles, que darán paso a cielos más despejados durante la tarde con temperaturas máximas de 19 grados.

La ciudad autónoma de Ceuta afronta este miércoles, 18 de marzo, una jornada meteorológica caracterizada por la variabilidad en sus cielos y la presencia de fenómenos tormentosos durante las primeras horas del día. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el pronóstico apunta a un panorama predominantemente nuboso con tormenta en el arranque de la jornada, evolucionando hacia cielos menos cubiertos conforme avance la tarde.

Precipitaciones y actividad eléctrica

La inestabilidad será la nota dominante durante la madrugada y la mañana ceutí. Las previsiones meteorológicas indican que se producirán lluvias débiles que descargarán un máximo de 0,2 litros por metro cuadrado, especialmente en el entorno de las 02:00 horas. Estas precipitaciones vendrán acompañadas de tormentas durante la primera mitad del día, una situación que podría repetirse, aunque con una baja probabilidad, durante la franja de la tarde-noche.

A medida que progrese el día, la nubosidad tenderá a remitir. Tras los intervalos nubosos previstos entre la primera hora de la mañana y la tarde, el escenario meteorológico mutará hacia una tarde sin agua, culminando con cielos poco nubosos hasta la caída de la noche.

Temperaturas y régimen de vientos

En lo que respecta a los valores térmicos, la ciudad registrará cambios ligeros en comparación con los datos obtenidos en la jornada de ayer. Los termómetros alcanzarán hoy los 19 grados de máxima, mientras que las temperaturas mínimas no descenderán de los 13 grados. Es reseñable que la sensación térmica máxima se situará ligeramente por debajo de la temperatura real, fijándose en los 18 grados.

Por último, el estado de la atmósfera se verá condicionado por la presencia de vientos flojos que soplarán de dirección este, lo que contribuirá a la estabilidad del ambiente una vez superado el periodo de mayor riesgo de tormentas matinales.