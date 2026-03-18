El conjunto de Hansi Flick recibe a las «urracas» en el Spotify Camp Nou para resolver la eliminatoria de octavos de final tras el 1-1 de la ida. El encuentro, que decide el pase entre los ocho mejores de Europa, se disputa a las 18:45 horas.

El FC Barcelona afronta este miércoles, 18 de marzo, una de las citas más determinantes de su temporada europea. El equipo dirigido por Hansi Flick se mide al Newcastle United en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Con el respaldo de su afición en el Spotify Camp Nou, el conjunto azulgrana buscará certificar su presencia en los cuartos de final tras el valioso empate cosechado en Saint James’ Park.

Un precedente favorable y el factor Lamine Yamal

En el encuentro de ida, el Barcelona logró resistir el intenso ritmo de juego propuesto por el equipo inglés. Un penalti cometido sobre Dani Olmo en los instantes finales permitió a Lamine Yamal sellar el definitivo 1-1, un resultado que otorga al Barça la oportunidad de decidir la eliminatoria en casa.

Ambos conjuntos ya se vieron las caras en la fase de liga de esta edición, con victoria culé por 1-2 gracias a un doblete de Marcus Rashford. El Barcelona llega a este duelo reforzado moralmente tras su reciente goleada al Sevilla FC en LaLiga EA Sports (5-2), donde Raphinha firmó un hat-trick.

El momento del equipo y las bajas

El Barcelona lidera la competición doméstica con 70 puntos y mantiene vivas sus aspiraciones en los dos grandes títulos: Liga y Champions. A pesar de la recuperación de Gavi, que volvió a tener minutos tras casi 180 días de ausencia, Flick no podrá contar para este choque con futbolistas clave como Frenkie De Jong, Christensen, Balde y Koundé.

Por su parte, el Newcastle de Eddie Howe llega a la Ciudad Condal tras una importante victoria ante el Chelsea en la Premier League (0-1). El cuadro británico confía en su capacidad física para sorprender a un Barcelona que cuenta con Raphinha, Lamine Yamal y Pedri como sus principales argumentos ofensivos.

Horario y canal de televisión: ¿Dónde ver el Barcelona – Newcastle?

El encuentro entre el FC Barcelona y el Newcastle United se disputa este miércoles 18 de marzo a las 18:45 horas. Los aficionados podrán seguir el desarrollo del partido a través de la televisión en España mediante los siguientes canales:

M+ Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar Plus+)

(Dial 60 de Movistar Plus+) LaLiga TV Bar (disponible para establecimientos públicos)

La plataforma Movistar Plus+ ofrece además acceso a su selección deportiva por un importe de 9,99€ al mes para quienes deseen seguir la máxima competición continental.